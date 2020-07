Premier League cierra la temporada con malas noticias: A. Webb

(Bloomberg) -- Liverpool y Manchester United, y los otros grandes clubes de fútbol de Inglaterra, deben sentirse un poco agraviados por haberse convertido en el último daño colateral de la creciente tensión entre el Reino Unido y China.

CCTV, la emisora estatal china, trasladó la ronda final de partidos de fútbol de la Premier League inglesa de su principal canal deportivo a una estación menos popular, Informó Bloomberg News el jueves. El paso, que llega una semana después de que Gran Bretaña prohibiera el uso de los nuevos equipos de telecomunicaciones fabricados por Huawei Technologies Co., es un recordatorio oportuno de que los equipos de fútbol ávidos de nuevos ingresos no pueden depender de Pekín.

Los equipos de la Premier League han recorrido China durante sus pretemporadas durante casi 20 años para aprovechar el fuerte apetito local por el fútbol. El esfuerzo ha comenzado a dar sus frutos: un acuerdo televisivo chino que comenzó esta temporada dará a los clubes de Inglaterra US$650 millones en tres años, un aumento de 12 veces respecto del acuerdo anterior. Con un estancamiento del valor de los derechos de transmisión nacionales, eso representó el mayor impulso a los ingresos de los clubes este año.

Y si bien el promedio de 16 euros (US$18) por año que los fanáticos chinos gastan en productos de fútbol, entradas y televisión es una fracción de los 178 euros que los fanáticos de naciones apasionadas por el fútbol como Alemania derrocharán, la expansión de la clase media de China significa que es probable que eso cambie, según un estudio de 2017 de la WHU Otto Beisheim School of Management. El cortejo de la Premier League con China es fundamental para sus planes de ingresos internacionales.

El fútbol inglés está al final de una temporada interrumpida por el covid y aún no hemos visto si CCTV tomará medidas similares cuando la liga regrese después del verano. Pero existe el peligro de que Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal y el resto puedan ser víctimas de su condición de herramienta del poder blando británico. Una encuesta de 2018 encargada por la Premier League encontró que 70% de los chinos dice que el fútbol inglés los hace más favorables al Reino Unido. Es más difícil evocar un sentimiento antibritánico cuando una de sus principales exportaciones culturales se transmite a los salones de millones de ciudadanos.

El fútbol inglés no sería el primer negocio internacional que apuesta por China y que luego se ve perjudicado. Algunas empresas de tecnología invirtieron fuertemente en su expansión en el país, pero en 2014, Pekín comenzó a promocionar el uso de proveedores nacionales. Eso obligó a la Hewlett Packard Co. de entonces a vender el control de su división local de US$4.500 millones. Apple Inc. tuvo que cerrar sus tiendas locales de películas y libros de iTunes en 2016.

La patada de CCTV al arco de la Premier League puede ser una advertencia útil para que los clubes de Inglaterra no dependan demasiado del mercado, independientemente de las relaciones entre Pekín y Londres. El presidente, Xi Jinping, aprobó en 2015 un plan a 35 años para que China se convierta en el “país líder del fútbol” mundial. Si bien el mercado de la televisión es lo suficientemente grande como para mantener el apoyo a cualquier número de equipos de fútbol, la Premier League siempre corrió el riesgo de que las autoridades estatales le dieran menos prioridad a favor de los clubes nacionales.

China ya cambió de rumbo una vez en su estrategia global para el “juego bonito”. El plan para el fútbol de Xi llevó a las compañías chinas a gastar alrededor de 2.300 millones de euros en la compra de casi dos docenas de equipos de fútbol europeos entre 2015 y 2017. Pero luego, Pekín decidió que el dinero estaría mejor invertido en el país, y a los nuevos propietarios les resultó más difícil obtener más fondos fuera de China. A medida que su financiamiento se agotaba, clubes como el Aston Villa de Inglaterra y el gigante italiano AC Milan, que habían sido vendidos a compradores chinos, tuvieron que volver a encontrar nuevos propietarios.

Cualquier ataque sostenido a los ingresos de la televisión sería aún más preocupante. La Premier League se convirtió en una de las franquicias deportivas más ricas del mundo debido al aumento del precio de los derechos de transmisión nacional, y ese crecimiento se ha estancado. El público internacional es ahora la gran esperanza, pero no solo China es un problema. Una posible adquisición saudita de Newcastle United puede significar que el rival regional del reino, Qatar, no está dispuesto a renovar su acuerdo de US$140 millones al año por los derechos de transmisión en Medio Oriente. Es posible que los equipos de gran presupuesto de Inglaterra tengan que comenzar a vivir de manera más frugal.

