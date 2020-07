Policía chilena concreta extradición a Francia de chileno acusado de crimen de exnovia japonesa

Actualiza con partida del vuelo que extradita a Zepeda a Francia ///Santiago, 23 Jul 2020 (AFP) - El chileno Nicolás Zepeda partió este jueves en un vuelo a París al concretarse su extradición a Francia, donde deberá enfrentar a la justicia por el asesinato de su exnovia japonesa desaparecida en la ciudad de Besançon en 2016.El vuelo AF 401 de la aerolínea Air France despegó desde el aeropuerto de Santiago con casi una hora de retraso, a las 15H37 locales (19H37 GMT), después de que Zepeda fuera entregado a la policía francesa en la terminal aérea donde permaneció más de 14 horas desde el miércoles en la noche, confirmó la policía chilena y constató un periodista de AFP.Antes de emprender este vuelo de 14 horas y media de duración, desde Besançon el fiscal Etienne Manteaux dijo a la AFP que Zepeda había sido "entregado a los policías franceses en el aeropuerto de Santiago"."Será presentado (a las autoridades) en Besaçon mañana (viernes)", confirmó. Su arribo está previsto a las 11H23 locales (15H23 GMT) del viernes en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) sacaron el miércoles en la noche a Zepeda, de 29 años, de su apartamento en el balneario de Viña del Mar, a 120 km al oeste de Santiago, donde cumplió arresto domiciliario.Tras dos horas de viaje, Zepeda descendió del vehículo escoltado por agentes chilenos e ingresó rápidamente al interior de la terminal aérea, donde permaneció más de 12 horas en custodia.Zepeda salió del edificio de Viña en una furgoneta plateada y se le pudo ver a través de los vidrios, sentado en el medio del asiento de atrás, escoltado por dos agentes con el logo de la PDI. Todos llevaban mascarillas. La extradición de este ingeniero comercial (economista) pone fin en Chile al trámite judicial iniciado en marzo, cuando se acogió la solicitud de la justicia francesa de abrir este proceso contra Zepeda, el único sospechoso de la desaparición de Narumi Kurosaki, su exnovia de 21 años. El rastro de la joven japonesa se perdió el 6 de diciembre de 2016 en una residencia universitaria en Besançon y su cuerpo no ha sido encontrado. - Caso cerrado, para Chile - El caso tenía como antecedente el rechazo de los tribunales franceses de extraditar al exguerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca, requerido en su país como uno de los autores del asesinato en 1991 del senador derechista Jaime Guzmán, estrecho colaborador del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) y cercano a varios miembros del gobierno de Sebastián Piñera."El caso Zepeda es de índole penal y la violencia de género no es un juicio político ni compromete las relaciones políticas entre Chile y Francia", explicó a la AFP el analista de la Universidad de Santiago, René Jara.Antes del caso de Zepeda, Chile había autorizado al menos dos extradiciones de chilenos a Francia. - Sereno ante la adversidad - La justicia francesa acusa al chileno de "asesinato doloso cometido con premeditación", tras viajar a Francia especialmente para cometer el crimen después de enterarse de que ella tenía una nueva relación sentimental.Según la investigación, los días previos compró material inflamable, siguió a la víctima y la noche del supuesto crimen la invitó a comer y luego se fue con ella hasta la vivienda estudiantil, donde la habría asfixiado estrangulándola. Posteriormente, habría metido su cuerpo en una maleta y escondido en un bosque cercano.Para elaborar este relato, la justicia francesa realizó la triangulación del GPS del automóvil que Zepeda alquiló en Francia, revisó imágenes de cámaras de locales comerciales y las compras que realizó con su tarjeta de crédito.Durante el juicio, el chileno se mostró sereno y con disposición a colaborar. Su defensa planteó su inocencia y dijo que no se cumplían los requisitos para la extradición.Si bien en Chile el caso no despertó mayor interés, en Francia y en Japón ha sido muy seguido, sobre todo ahora que se abre la posibilidad de juzgar al único acusado.Su defensa en Francia estará a cargo de Jacqueline Laffont, una reconocida abogada que defendió al expresidente francés Nicolás Sarkozy en un caso de corrupción, según revelaron medios franceses.msa-pa/pb/gma/lda -------------------------------------------------------------