Piden detalles sobre fondos de Epstein a Wells Fargo, Citi y más

(Bloomberg) -- Están preguntando a instituciones financieras desde Silicon Valley hasta Israel sobre dinero que podrían haber manejado para Jeffrey Epstein o entidades vinculadas a él, de acuerdo con nuevas presentaciones judiciales que amplían la lista de bancos que podrían tener información sobre las finanzas del fallecido delincuente sexual.

Seis empresas financieras con sede en Estados Unidos, Wells Fargo & Co., Citibank, de Citigroup Inc., Fidelity Investments, Charles Schwab Corp., Northern Trust International Banking Corp. y Silicon Valley Bank, así como Bank Leumi, de Israel, fueron citadas en días pasados por la fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, quien presentó una demanda civil contra el patrimonio de Epstein y busca recuperar dinero para indemnizar a sus víctimas. National Financial Services LLC, una unidad de Fidelity, también recibió una citación.

Las citaciones solicitan información de los bancos sobre más de dos docenas de sociedades, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades vinculadas a Epstein. No hay indicios de que alguno de los bancos haya estado involucrado en irregularidades.

Citibank, Wells Fargo, Fidelity y Schwab no hicieron comentarios inmediatos. Leumi, Silicon Valley Bank y Northern Trust no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Las citaciones indican que las Islas Vírgenes han abordado una amplia red en esta búsqueda de la riqueza de Epstein. Las revelaciones bancarias, que se deben entregar a las autoridades de la isla en 30 días, podrían contener pistas potenciales sobre las finanzas aún misteriosas de Epstein, que se enfrentaba a cargos federales de abuso sexual cuando murió en una cárcel de Manhattan el verano pasado, supuestamente por suicidio. Anteriormente había reportado relaciones bancarias a través de los años con Citibank, JPMorgan Chase & Co. y Deutsche Bank AG.

Las Islas Vírgenes demandaron el patrimonio de Epstein y seis empresas relacionadas en un tribunal local en enero, alegando violación de la ley de crimen organizado del territorio. Busca sanciones y daños civiles, la confiscación de la isla privada de Epstein en el territorio e indemnización para las víctimas de su abuso sexual.

Las autoridades de la isla también están realizando una investigación criminal para dilucidar si la antigua socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, participó en su red criminal de tráfico sexual. Maxwell fue arrestada este mes en una investigación aparte que involucra cargos similares presentados por fiscales federales en Manhattan. Ella se declaró no culpable.

George, la fiscal general de la isla, está pidiendo a las instituciones financieras estados de cuenta, recibos de depósito y retiro, información sobre el origen y el destino de los fondos, y la identidad de quienes solicitan las transacciones. También busca notas bancarias internas, registros telefónicos, correspondencia interna y documentación de cualquier debida diligencia interna o investigaciones relacionadas con las cuentas.

