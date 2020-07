Paraguay mira a septiembre como fecha estimativa para el retorno de los vuelos

Viajeros se dirigen a las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 24 jul (EFE).- El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo este viernes que el mes de septiembre podría ser una fecha aproximada para el retorno de los vuelos internacionales, si bien señaló que ello depende de la situación epidemiológica de los países de la región.

Mazzoleni señaló, en la rueda de prensa virtual de los viernes, que se trata de una "estimación cercana" en la que trabajan los organismos del Estado, entre ellos Salud.

"Salud ha señalado la importancia de superar el invierno y aguardar el declive epidemiológico de los países vecinos", acotó.

Hasta ahora el Gobierno paraguayo no ha avanzado ningún plan para el reinicio de las rutas áreas tras el cierre de las mismas en marzo, junto a los pasos fronterizos terrestres.

La preocupación en Paraguay reside en la situación en el vecino Brasil, el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, y en menor medida la de Argentina, donde vive la mayor colonia de paraguayos del exterior.

Al respecto, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo el jueves a los medios que paraguay mantendrá sus fronteras cerradas hasta que Brasil consiga aplanar la curva de contagios por coronavirus.

ATENCIÓN A LA FRANJA JOVEN

En su intervención, Mazzoleni también instó a la población joven a cumplir con las medidas preventivas sanitarias para no contagiar a los grupos de riesgo del país, donde la cifra de muertes es de las más bajas de la región, por debajo del uno por ciento.

Mazzoleni explicó que el mayor número de contagios se está dando en la franja comprendida entre los 20 y los 40 años, con 2.857 personas.

Ello supone la mayor porción dentro del total de contagios, que ascienden a 4.113, según el registro de este jueves, con un número de fallecidos de 36.

No obstante, el ministro reiteró que Paraguay mantiene una mortalidad por debajo del uno por ciento y que de cada cien pacientes son internados entre cuatro y cinco, con uno que termina en terapia intensiva.

Asimismo, el ministro volvió a mostrar su preocupación por la circulación viral en Asunción y en los departamentos de Alto Paraná, frontera con Brasil, y Central, el más poblado.

El aumentos de casos en esas zonas hizo que el Gobierno no las habilitara para la fase cuatro de la cuarentena, que permite la apertura de bares y cines.

También se refirió a la recién comenzada estación de invierno como un periodo sensible y proclive al número de casos.

De hecho, julio es el mes que ha registrado mayor número de muertes, con once, desde que en marzo la pandemia hiciera acto de presencia en el país sudamericano.