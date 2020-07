"Paper Girls" y temporada 3 de "The Boys", lo nuevo de Amazon Prime para 2021

Imagen de Truth Seekers cedida por Amazon Prime. EFE

Madrid, 24 jul (EFE).- La tercera temporada de "The Boys", los 'teasers' de "Utopia" y "Truth Seekers" y la luz verde a "Paper Girls" componen las novedades para 2021 que Amazon Prime Video presenta en una excepcional Comic-Con at Home, celebrada virtualmente del 22 al 26 de julio.

La Comic-Con 2020, rebautizada este año con el nombre de Comic-Con at Home al celebrarse por primera vez en su historia de manera virtual, contará con las propuestas y novedades de gran parte de las plataformas y compañías de la industria del audiovisual que desean abrir el apetito de los fans del entretenimiento ante proyectos que se verán en 2021.

El coronavirus obligó a que el prestigioso evento, habitualmente celebrado en San Diego, tuviera que ser cancelado. Sin embargo, el hecho de que se celebre de manera virtual ha permitido que sea accesible y gratuito para todo el mundo, algo que no había ocurrido nunca en sus 50 años de historia.

En esta cita, Amazon Prime Vídeo llega con cuatro importantes novedades en relación a sus producciones, ofreciendo, como destacan en su comunicado oficial, "nuevas noticias, avances especiales, historias divertidas detrás de las cámaras, un Q&A con los fans y paneles con más de 30 actores, creadores y equipo de series Amazon Original".

Así pues, la plataforma aterriza en la Comic-Con, por un lado, con la confirmación de la tercera temporada de "The Boys", una noticia que llega antes del esperado debut de su segunda entrega el 4 de septiembre, y con el "sí" a "Paper Girls", la nueva serie de Legendary Television con Plan B basada en la exitosa novela gráfica del premiado visionario de cómics y escritor de televisión Brian K. Vaughan y el artista Cliff Chiang.

Junto a estos dos estrenos, Amazon ofrece el tráiler de "Truth Seekers", una serie de comedia sobrenatural sobre un equipo de investigadores paranormales a media jornada que se juntan para destapar y grabar avistamientos fantasma en Reino Unido, compartiendo sus aventuras en un canal online para que lo vea todo el mundo.

Finalmente, la plataforma ha desvelado este viernes el adelanto de uno de sus proyectos Amazon Original, "Utopía", una serie thriller centrada en un grupo de fans de cómics que se conocen online y crean un vínculo gracias a su obsesión por un cómic aparentemente ficticio llamado 'Utopía'.