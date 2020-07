Panamá renuncia a las sedes del Mundial femenino Sub'20 y de los Juegos Centroamericanos

En la imagen un registro del director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, quien informó que el Gobierno panameño declinaba a la organización del Mundial Sub'20 femenino 2021 y a la sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 24 jul (EFE).- El gobierno panameño declinó este viernes hacer el Mundial Sub'20 femenino de fútbol, del que compartía sede con Costa Rica, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, en ambos casos por "razones económicas", según dijeron a Efe fuentes gubernamentales.

"Es una decisión tomada y hoy solo se les informó a los dirigentes deportivos las razones, que son netamente económicas", apuntó la fuente.

El gobierno de Panamá debería invertir unos 300 millones de dólares para realizar los Juegos y el Mundial Sub'20, unas cifras que, como afirmó la misma fuente, "en estos momentos, con la crisis sanitaria que vive el país, no se puede afrontar este gasto".

Panamá vive una escalada de casos diarios en las últimas semanas, registrando hasta más de mil contagios diarios, convirtiéndose en el país más afectado de Centroamérica.

El país también ha gestionado préstamos millonarios con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar la pandemia.

"El tema es netamente económico, no podremos hacerle frente a ese gasto luego de la pandemia", precisó la fuente.

La fuente adelantó que el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se comprometió a mejorar las estructuras deportivas, apoyar a los atletas y a pagar a la multa a Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), por declinar de los Juegos, con el dinero que en su momento se iba a invertir en dichas competencias.

La mañana de este viernes "se reunieron en la Presidencia de Panamá" los representantes del Comité Olímpico de Panamá (COP), el comité organizador de los Juegos Panamá 2022 (COPAN), Pandeportes y el viceministro de la presidencia para hacer el anunció de la cancelación de los Juegos.

El COP confirmó la decisión del gobierno panameño en un comunicado que resalta que "autoridades administrativas que el Gobierno Nacional nos han comunicado verbalmente su decisión de desistir de la organización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe".

"Ha sido una decisión unilateral del Gobierno Nacional, sin consulta previa con el COP, de la cual nos enteramos a través de una publicación en un periódico de la localidad", amplia el comunicado del COP.

El presidente de la Odecabe, Luis Mejía, en una carta, expresó que la decisión del Gobierno panameño, informada por el director de Pandeportes Eduardo Cerda, lo tomaba por sorpresa y causaba "decepción".

"Recibí llamada del Presidente Pan Deportes, Eduardo Cerda quien me confirma la noticia y a quien manifesté mi decepción por la gran irresponsabilidad en el manejo de esta situación", manifestó la Odecabe.

Panamá fue escogida como sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 por la Odecabe, en asamblea general celebrada en febrero de 2017 en Barranquilla.

Eduardo Cerda, director de Pandeportes, informó asimismo a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), que el Gobierno panameño también declinaba la organización del Mundial Sub'20 femenino.

"El mundo entero sufre las consecuencias sanitarias y económicas por motivo de la pandemia y con base en las recomendaciones recibidas por el Ministerio de Economía y Finanza y el Ministerio de Salud comunicamos respetuosamente declinar formalmente de la organización y dese del Mundial Femenino Sub'20", confirmo la misiva dirigida a Manuel Arias, presidente de Fepafut.

Las razones que detalla la nota son "motivos de fuerza mayor y por encontrarse fuera de nuestro alcance presupuestario" a consecuencia "como hemos señalado, de la pandemia de la Covid-19".

La FIFA anunció en meses pasados que el Mundial Sub'20 Femenino está programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021.