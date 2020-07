Nigeria.- Guterres condena la ejecución de cinco trabajadores humanitarios a manos de Estado Islámico en Nigeria

10/03/2020 El secretario general de la ONU, António Guterres POLITICA INTERNACIONAL Luiz Rampelotto/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la ejecución de cinco trabajadores humanitarios a manos del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en el estado nigeriano de Borno, situado en el noreste del país.



Guterres ha expresado sus "profundas condolencias" a los familiares de las víctimas, así como al Gobierno y a la población nigeriana, y ha pedido a las autoridades que "no escatimen esfuerzos" a la hora de identificar y llevar ante la justicia a los responsables.



Asimismo, ha reiterado que los ataques por parte de cualquier parte en un conflicto armado contra civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, viola el Derecho Humanitario. "El Derecho Humanitario debe ser totalmente respetado, incluida la obligación de proteger a los civiles", ha remachado.



Los trabajadores humanitarios fueron secuestrados en junio en la carretera que conecta las ciudades nigerianas de Monguno y Maiduguri, en el citado estado, que ha sido escenario de decenas de ataques por parte de grupos yihadistas en los últimos meses.



El vídeo publicado por el grupo, de poco más de 30 segundos de duración, muestra a cinco combatientes encapuchados detrás de los cinco rehenes, que aparecen arrodillados y con los ojos vendados. "Este es un mensaje a los infieles que os usan para engañar y convertir a la gente en infieles", dice una voz en hausa.



"Debéis saber que vuestros empleadores sólo os usan para lograr sus objetivos, pero no se preocupan por vosotros. Por eso, cuando os secuestramos, no se preocupan por vosotros", agrega, según el diario nigeriano 'Premium Times'.



"Nuestro consejo es que os arrepintáis y volváis a Dios ya que, de lo contrario, seguiremos abordándoos o secuestrándoos en todas las rutas que recorráis. Si no escucháis nuestra advertencia, lo que les va a pasar a estos cinco trabajadores humanitarios será también vuestro destino", advierte.



El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, condenó la ejecución de los secuestrados, que trabajaban para la Agencia de Gestión de Emergencias de Borno, Acción Contra el Hambre, Rich International y el Comité Internacional de Rescate, según un comunicado de la Presidencia del país africano.



El portavoz de la Presidencia, Garba Shehu, ha destacado que Buhari "asegura que el Gobierno seguirá haciendo todo lo que pueda para asegurar que todo vestigio de Boko Haram es arrancado totalmente del noreste de Nigeria y que los responsables de esta atrocidad hacen frente a la ley".



Las autoridades de los países de la región utilizan el nombre de Boko Haram para referirse indistintamente a la facción encabezada por Abubakar Shekau y la reconocida como rama del grupo yihadista Estado Islámico en la región, conocida como ISWA.



ISWA ejecutó en diciembre de 2019 a cuatro trabajadores de Acción contra el Hambre secuestrados en julio de ese año en el noreste de Nigeria tras un ataque contra su vehículo cerca de la localidad de Damasak, un suceso que se saldó con la muerte de otro trabajador humanitario.