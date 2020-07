Mexicanos logran un permiso humanitario para ver a su hijo enfermo en EE.UU.

Fotografía cedida por María Rocío Gómez donde aparece su sobrino Alfredo Cortés postrado en una cama del Hospital de Niños de Los Ángeles (CHLA) mientras lucha contra un tumor cerebral. EFE/María Rocío Gómez

Los Ángeles, 23 jul (EFE).- Tras más de 90 días de espera, los mexicanos José A. Cortés y Graciela Montalvo llegaron este jueves a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de ingresar al país para poder reunirse con su hijo, Alfredo, quien lucha contra un tumor cerebral en el hospital de niños de Los Ángeles.

“Lo único que queremos es estar junto a nuestro hijo y ayudarle en su tratamiento, y después regresarnos a México con él sano y salvo”, dijo a Efe Cortés vía telefónica desde México.

Lograr un permiso humanitario para la pareja, oriunda del estado de Hidalgo, se había convertido en un reto ya que estuvieron viviendo de forma indocumentada en Estados Unidos hace más de una década, y aunque regresaron a su país de forma voluntaria tras el nacimiento de Alfredo, las políticas de la Administración del presidente Donald Trump han endurecido la evaluación de estos casos.

Después de más de 90 días de haber presentado la solicitud, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) otorgó un permiso humanitario para que los padres puedan ingresar legalmente al país a reunirse con su hijo de 15 años, quien se encuentra en un hospital en estado crítico.

La odisea de la pareja mexicana por venir nuevamente a EE.UU. comenzó en febrero pasado cuando tuvieron que enviar al adolescente a Los Ángeles en busca de un último tratamiento para salvarlo de un tumor cerebral que desarrolló hace dos años, y que hasta el momento no se ha logrado erradicar.

El menor, nacido en California , fue aceptado en el Hospital de Niños de Los Ángeles (CHLA), donde los médicos encontraron que la quimioterapia y la radiación no estaban funcionando, por lo que decidieron intentar como último recurso un tratamiento experimental, haciendo necesaria la presencia de los padres.

En una carta dirigida a las autoridades de inmigración que evaluaron la petición de permiso humanitario para la pareja, los médicos de CHLA explicaron que el tumor agresivo que sufre Alfredo está progresando, y que su vida depende de este ensayo clínico.

"La supervivencia de Alfredo de una semana a la siguiente es extremadamente tenue y no tenemos garantía de que vivirá para ver a sus padres nuevamente si emprende un viaje a México antes o después de este posible ensayo", resaltaron las autoridades médicas.

Jean Reisz, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), quien representa a los padres de Alfredo, explicó a Efe que la solicitud de permiso humanitario fue hecha a finales de marzo a las tres dependencias encargadas: el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Inicialmente el ICE tomó el caso de la pareja debido a una expulsión expedita que enfrentó Cortés cuando trató de ingresar al país de forma indocumentada años atrás. Sin embargo el ICE nunca dio una respuesta a la solicitud.

Ante el silencio de las autoridades migratorias, los abogados se vieron obligados a buscar un respaldo en la oficina de la senadora por California Kamala Harris.

El profesor Niels Frenzen, de la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California (USC), quien también asesora en el caso, dijo a Efe que la CBP finalmente contestó a la solicitud esta semana.

“La CBP informó a la familia y a la oficina de la senadora Harris que los padres pueden presentarse en el puerto de entrada de San Ysidro, (California) para el procesamiento, que consiste principalmente en la toma de las huellas digitales y verificación de antecedentes”, explicó el catedrático.

El permiso concedido inicialmente será de 60 días, agregó Frenzen.

“Solo queremos estar al lado de nuestro hijo para darle fuerza; no vamos a trabajar, ni a nada de eso”, dijo a Efe Montalvo, madre del menor.