Malaui.- El expresidente Peter Mutharika sale al paso de las sospechas por malversación en un escándalo de corrupción

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Malaui Peter Mutharika ha salido este viernes al paso de las sospechas de corrupción contra él tras la detención de uno de sus guardaespaldas en un caso relativo a la malversación de fondos a través de la importación de cemento al país africano.



El guardaespaldas de Mutharika, Norman Chisale, se entregó el 14 de julio a las autoridades en relación con un caso relativo a la malversación de 5.000 millones de kwachas (cerca de seis millones de euros) a través de la importación de cemento libre de aranceles.



Chisale se entregó después de que trascendiera que iba a ser detenido a raíz del interrogatorio al que fue sometido el empresario Mahmed Shafee Ahmed Chunara, propietario de Prestige Import and Export, por su supuesto papel en la importación de cemento usando el nombre de Mutharika.



Sin embargo, la secretaria de Mutharika, Linda Salanjira, ha publicado un comunicado para recalcar que "el expresidente ni compró ni ordenó a nadie que comprara o importara el cemento en cuestión", según ha informado el diario 'Nyasa Times'.



"En cualquier caso, el expresidente no opera ninguna empresa que venda cemento", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "para evitar cualquier duda, el expresidente no tiene tratos con los citados comerciantes de cemento, ni de forma directa ni a través de terceras partes".



El caso había derivado previamente en la detención del subcomisario de la Autoridad de Impuestos de Malaui Roza Mbilizi. La Presidencia y la MRA habían defendido antes de la derrota de Mutharika en las urnas que la importación se ajustaba a las leyes.



Por su parte, miembros del Partido Progresista Democrático (DPP) de Mutharika han denunciado que las detenciones son parte de una campaña de persecución política destinada a acabar con la formación.



El nuevo presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, prometió en su discurso inaugural combatir la corrupción en el país y pidió al aparato judicial "hacer más para acabar con la cultura de corrupción y justicia selectiva".



Chakwera se impuso en los comicios, que se celebraron después de que las presidenciales celebradas en 2019 --en las que Mutharika obtuvo la reelección-- fueran anuladas por los tribunales a causa de las irregularidades registradas durante el proceso.