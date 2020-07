Malasia.- Goldman Sachs pagará 3.357 millones al Gobierno de Malasia para zanjar el caso por el saqueo del fondo 1MDB

15/07/2020 Logo de Goldman Sachs POLITICA ECONOMIA EMPRESAS GOLDMAN SACHS



NUEVA YORK, 24 (EUROPA PRESS)



Goldman Sachs ha llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno de Malasia para resolver mediante el pago de 3.900 millones de dólares (3.357 millones de euros) todos los procedimientos penales y regulatorios en el país que involucran a la entidad, incluidos los procesos penales pendientes contra sus filiales y algunos empleados actuales y anteriores en relación con la malversación de recursos del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB).



El acuerdo implicaría el pago de 2.500 millones de dólares (2.152 millones de euros) al Gobierno de Malasia, así como una garantía de abono de al menos otros 1.400 millones de dólares (1.205 millones de euros) tras la venta de activos de 1MDB incautados por las autoridades de distintas partes del mundo.



A cambio de esto, las autoridades malasias han aceptado retirar todos los cargos criminales pendientes, además de acordar que no se presentarían cargos adicionales contra Goldman Sachs, sus filiales o cualquiera de sus directivos y trabajadores, con la salvedad de los exempleados Tim Leissner y Roger Ng.



"Goldman Sachs espera aumentar materialmente sus provisiones para litigios y procedimientos regulatorios del segundo trimestre de 2020, lo que se reflejará en sus estados financieros que se presentarán en el informe trimestral para el período finalizado el pasado 30 de junio", informó el banco estadounidense, advirtiendo de que este pacto no resuelve otras investigaciones gubernamentales y regulatorias pendientes que involucran a la entidad con 1MDB.



"El acuerdo de hoy es un paso importante para dejar atrás el asunto de 1MDB", señaló la entidad de Wall Street. "Hay lecciones importantes que aprender de esta situación, y debemos ser autocríticos", subrayó.



El Ministerio de Finanzas de Malasia ha destacado que la cifra finalmente acordada representa un sustancial incremento respecto de los 1.750 millones de dólares (1.508 millones de euros) de la anterior propuesta de Goldman Sachs en 2019.



"Estamos asegurando más dinero de Goldman Sachs en comparación con los intentos anteriores, que estaban muy por debajo de las expectativas", afirmó Tengku Dato' Sri Zafrul Aziz, ministro de Finanzas de Malasia, para quien el pacto representa el reconocimiento por parte de la entidad de la mala conducta de dos de sus antiguos empleados.



Asimismo, el ministro malasio subrayó que el acuerdo alcanzado con Goldman Sachs no afectará a las reclamaciones de Malasia contra Jho Low y otras partes relacionadas con el escándalo de 1MDB.



Kuala Lumpur presentó en 2018 cargos contra filiales de Goldman Sachs y los exbanqueros Tim Leissner y Roger Ng, acusados de apropiarse indebidamente de 2.700 millones de dólares (2.327 millones de euros) en plusvalías de los bonos del fondo soberano 1MDB para sobornar a funcionarios malasios.



Según indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los recursos saqueados del fondo soberano malasio, creado para promover el crecimiento económico y el desarrollo del país, fueron 'lavados' parcialmente en EEUU, mediante inversiones y la adquisición de diversos tipos de activos, incluyendo propiedades inmobiliarias en Nueva York y Los Ángeles, aviones privados, obras de Vincent Van Gogh y Claude Monet y la producción de la película 'The Wolf of Wall Street'.