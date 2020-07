Los focos con más muertes en el mundo están en Latinoamérica

(Bloomberg) -- América Latina ahora da cuenta de siete de los 10 focos de covid-19 con más muertes del mundo y, en muchos países, los datos sugieren que la situación no hará más que empeorar.

Chile reportó 80 muertes por cada millón de personas en los últimos siete días, y Perú agregó 154 muertes por millón a su cuenta, más que en cualquier otro lugar del mundo. Si bien ambas cifras pueden incluir recuentos de períodos pasados (Chile cambió su metodología y Perú agregó casi 3.900 muertes el jueves, después de analizar recientes decesos), el resto de Latinoamérica no se queda atrás. Panamá tiene la tercera tasa más alta, seguido de Bolivia, Brasil y México.

En los últimos cinco días, 19 países latinoamericanos dieron cuenta de 45% de las muertes a nivel mundial, pero solo 28% de los casos nuevos, debido a que los países esencialmente no logran llevar a cabo de manera eficiente los procesos de testeo, trazabilidad e identificación de nuevos pacientes. Sin embargo, los casos de contagio ahora están aumentando a un ritmo más rápido que los de muerte, lo que sugiere que los fallecimientos mantendrán una tendencia al alza. En los últimos siete días, Panamá reportó más casos nuevos de contagio proporcionales a su población que cualquier otro país a nivel mundial.

El total de casos en la región supera los 4,14 millones y las muertes ascienden a 176.652.

“Lo sorprendente es que la cantidad de pruebas realizadas es baja y, pese al bajo testeo, el número es feo”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc., en Nueva York. “¿Se imagina cómo sería eso con el número promedio de pruebas?”.

Nota Original:World’s Deadliest Hot Spots Can be Found Across Latin America

