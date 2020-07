La Tierra del Encanto curará la melancolía del covid-19

(Bloomberg) -- En diciembre de 2015, mi pareja y yo nos encontrábamos en un avión que se dirigía al suroeste de Estados Unidos para visitar a su familia en una zona rural en las afueras de Santa Fe, Nuevo México, a unos 1.300 kilómetros de la costa más cercana.

Pensé que solo la brisa marina podía hacerme sentir como en casa, mientras viajábamos al lugar más seco en el que había estado. Luego de pasar toda mi vida en la costa este y ser hijo de inmigrantes portugueses, el mar era mi definición de solaz.

Pero después de llegar a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, el drama del desierto en altitud me golpeó con la fuerza de un bronco. Solo fue necesaria una puesta de sol, en la que el cielo se coloreó con los tonos rosados y púrpuras de una pintura de O’Keeffe, para que entendiera por qué la llaman la Tierra del Encanto. Y ahora, casi cinco meses después del encierro por el covid-19 en Nueva York, la fantasía de echar raíces alrededor de nuestra propia casa de adobe en un terreno polvoriento es lo que sigue atrayendo mi alma.

Irse al medio de la nada puede sonar extraño tras un aislamiento de meses. Pero terminamos intercambiando nuestra existencia de 260 metros cuadrados y 8,6 millones de vecinos, por cuatro ruedas, una señal de límite de velocidad de 75 mph y un servicio celular que se desvaneció con todas nuestras preocupaciones.

¿La única trampa? Durante nuestra cuarentena autoimpuesta, Nuevo México reportó más de 17.500 contagios, paralizando sus planes de reapertura y manteniendo a los locales en sus casas. Entonces, aunque estamos físicamente aquí, pasamos nuestro tiempo socialmente distanciados, soñando despiertos con el momento en que podamos disfrutar de todos los encantos del estado, desde sus galerías de arte nativas y restaurantes pioneros hasta sus monumentos y, por supuesto, sus muchas maravillas naturales. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora (pista: no mucho) y lo que esperamos hacer una vez que sea seguro.

De cuatro ruedas a dos en Santa Fe

Después de cruzar el país, nuestra primera parada en Nuevo México fue la aldea de artistas rurales de Galisteo, a 37 kilómetros al sur de Santa Fe. Esta pequeña comunidad ha albergado a una gran cantidad de residentes de alto perfil, incluidos los artistas Agnes Martin, Susan Rothenberg y Bruce Nauman. También es donde el diseñador Tom Ford pidió al arquitecto Tadao Ando que le construyera el Rancho Cerro Pelón, de 8.300 hectáreas, que es aproximadamente un 25% más grande que Manhattan y está en el mercado por US$48 millones.

Sin embargo, en lugar de solicitar un recorrido con el agente de venta, visitamos a otro lugareño: la madre de mi pareja, una artista por derecho propio. Nos sentamos contra las paredes de adobe de su casa, enmascarados y más allá de la distancia de un abrazo, antes de desempacar nuestras maletas en una casita separada dentro de su propiedad. Desde afuera de las ventanas, admiramos los grabados todavía húmedos en su estudio; luego escapamos del calor debajo de un retorcido álamo y comenzamos a soñar con cómo sería la vida aquí, después de la pandemia.

El primer paso natural, hemos decidido, sería empacar un par de bicicletas de montaña y dirigirnos a las praderas de color crema de la Reserva de la Cuenca de Galisteo, con sus más de 45 kilómetros de rutas demarcadas para ciclismo, senderismo y cabalgatas, repartidas en más de 3.600 hectáreas.

La recuperación, no solo del intenso recorrido por el sendero, sino que de meses de encorvarse sobre mi computadora portátil en una oficina improvisada en mi hogar, será cortesía de Ten Thousand Waves, un spa de inspiración japonesa en la ladera la cordillera Sangre de Cristo. Primero un masaje shiatsu de 50 minutos. Pero nos quedaremos en nuestros kimonos de cortesía durante la cena, en el restaurante Izanami, de estilo izakaya, que es más que aceptable. En los asientos altos de la mesa del chef, pediremos la omakase de cinco platos con wagyú en piedra caliente y disfrutaremos de namazakes raros y no pasteurizados. (Izanami se jacta de tener una de las colecciones de sake más curadas de este lado del Pacífico).

Nuevas indulgencias mexicanas

Siendo neoyorquinos con un amor por el estilo occidental, no podemos evitar permitirnos buscar un poco de estilo mientras estamos en la ciudad. Nuestra visita de primera elección será Santa Fe Vintage, el país de las maravillas del ahorrador. A lo largo de una carretera secundaria anodina, en una estructura similar a un motel sin marcar, está este almacén que atiende solo con citas y guarda tesoros del más puro estilo norteamericano: pilas de mezclilla del piso al techo, docenas de alfombras tejidas a mano y suficientes sombreros de vaquero y botas para todos los pistoleros del viejo oeste.

Más central es Cafe Pasqual’s, un restaurante de 41 años y 12 mesas decorado con coloridas cuerdas de papel picado y tiras de chile seco: Una referencia al plato que convirtió a la chef Katharine Kagel en una de las primeras ganadoras del premio James Beard Foundation. Su plato estrella, Blue Lady Enchiladas, sale cubierto con queso cheddar jack y salsa de chile rojo y verde. (Christmas, así lo llaman los lugareños). Para el postre, hay un toque esponjoso de tarta de merengue de limón hecha en casa que te hará cuestionarte cuánto ejercicio no has hecho desde que empezó la cuarentena.

Paz y tranquilidad, lejos del mar

Si salimos de Cafe Pasqual’s con la sensación de que tal vez deberíamos aumentar nuestros ejercicios de cardio, dirigiremos nuestra mirada dos horas al norte, hacia Taos Ski Valley, donde hay pendientes de clase mundial (o rutas de senderismo, en verano) solo para ti.

Mabel Dodge Luhan House, un monumento histórico nacional de más de un siglo de antigüedad, es un gran lugar para descansar a solo 32 kilómetros del centro turístico. Lleva el nombre de un expatriado de Nueva York, como nosotros, que se hizo famoso como mecenas de la alta sociedad y las artes, organizando salones para algunos de los mejores artistas estadounidenses del siglo XX. Sus 19 habitaciones llevan el nombre de huéspedes famosos (Ansel Adams, Edward Weston, DH Lawrence) y están equipadas con chimeneas tradicionales de kiva. La solana está en el antiguo porche del propietario y es una verdadera caja de cristal con vistas a la meseta.

Hasta el día de hoy, el legado de Luhan sigue vivo en Taos: la ciudad alberga más de 60 galerías y museos. Pero nos dirigiremos a la base de Wheeler Peak, el punto más alto de Nuevo México, accesible a través de una extenuante ruta de senderismo de 13 kilómetros ida y vuelta que atraviesa los pícea y abetos subalpinos. Unas pocas horas más tarde, a unos 3.300 metros de altura, desempacaríamos el almuerzo junto a las frías aguas del lago alpino antes de seguir para alcanzar la cumbre a 4.000 metros de altitud. Los últimos parches de nieve invernal nos recordarán cuán lejos de los océanos, y lejos de nuestras viejas vidas, hemos llegado.

Desde Wheeler Peak, puedes ver prácticamente todo el estado de Nuevo México. Es una ventaja que hace simultáneamente simple y difícil ver por qué nos sentimos atraídos por esta tierra. Vivir rodeado de un paisaje dramático significa lidiar con elementos y todos sus desafíos implícitos. Pero también ha inspirado siglos de cultura y creatividad. Por eso, con mucho gusto abandonaría el océano.

