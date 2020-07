La juramentación en el Parlacen de los hijos de Martinelli detenidos depende de Panamá

En la imagen, los hermanos Luis Enrique (i) y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 24 jul (EFE).- Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en prisión en Guatemala a la espera de ser extraditados a Estados Unidos sindicados de lavado de dinero, podrían ser juramentados próximamente como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y por tanto contar así con inmunidad ante las acusaciones en su contra.

El secretario de la junta directiva del Parlamento Centroamericano, Carlos Fion Morales, indicó en un oficio de la entidad fechado el pasado 21 de julio que, de acuerdo con el reglamento interno de la órgano regional, los dos diputados electos pueden ser juramentados "en casos de excepción" por "integrantes de junta directiva del Estado respectivo".

El documento se filtró en medios panameños el jueves por la noche y su veracidad fue confirmada este viernes a Efe por fuentes del Parlamento Centroamericano, que además señalaron que la juramentación de ambos "queda en manos" de los diputados de la junta directiva del Parlacen por Panamá.

La juramentación al Parlamento Centroamericano supuestamente les daría la inmunidad buscada a Luis Enrique y Ricardo Alberto para esquivar las acusaciones y detención en su contra, aunque fuentes consultadas en Guatemala ven poco probable su liberación incluso en tal caso ante el pedido de extradición de Estados Unidos.

CASI TRES SEMANAS DETENIDOS

Los hermanos Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos el 7 de julio en Guatemala, cuando pretendían retornar a su país en un vuelo privado. Ambos argumentaron, sin éxito ante las autoridades, que contaban con inmunidad como diputados electos al Parlacen por Panamá, por lo que supuestamente no podían ser detenidos.

Tras su captura, las autoridades enviaron el 10 de julio a los hermanos a prisión preventiva a la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, al noreste de Ciudad de Guatemala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015).

Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York (EE.UU.), por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, y están a la espera de definir si situación jurídica con respecto a la extradición.

INMUNIDAD DE DIPUTADOS REGIONALES

Tanto Ricardo Alberto como Luis Enrique fueron elegidos como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano en mayo de 2019, por las agrupaciones políticas Cambio Democrático y Alianza, respectivamente.

Sin embargo, no han sido juramentados por el ente regional, por lo que de acuerdo con diversas fuentes no cuentan con inmunidad como parlamentarios.

La carta firmada por Fion Morales en la que avala la juramentación va dirigida a los diputados panameños Gilberto Succari y Cirilo Salas, vicepresidente y secretario del ente regional, respectivamente, quienes decidirán "lo procedente", de acuerdo al documento.

La decisión del Parlamento obedece a una solicitud del 10 de julio de los dos hermanos Martinelli, en el que piden su juramentación como legisladores de la entidad, y al artículo 19 del reglamento interno del órgano regional.

Otra fuente dentro del Parlacen señaló que será la bancada panameña la que tenga que tomar la decisión de la juramentación o descartar la misma.

Los dos hijos de Martinelli habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se encontraban en paradero desconocido desde hace aproximadamente un año hasta su captura en Guatemala.

Según la acusación en el tribunal de Nueva York, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron "la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras".

El abogado de los hermanos Martinelli, Denis Cuesy, le aseguró este viernes a Efe que la solicitud de juramentación para sus defendidos fue realizada el 3 de julio, antes de que los detuvieran, y argumentó que el 10 de julio es la fecha en la que la subsede de Panamá "envía la solicitud".

"No fue una solicitud postcaptura", dijo Cuesy, quien reiteró que sus defendidos son diputados suplentes al Parlamento Centroamericano y por tanto gozan de inmunidad.