La galesa Judith Owen presenta "Here and now", un proyecto de humor y música

Fotografía promocional cedida por Matt Mindlin donde aparece la cantautora galesa Judith Owen. EFE/ Matt Mindlin SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 24 jul (EFE).- La cantautora galesa Judith Owen se preparaba para mostrar su nuevo álbum cuando llegó la pandemia y sus planes devinieron en un nuevo EP que este viernes llega a las plataformas y que nació de un "show" que presenta vía Facebook Live en el que canta y da su opinión política desde el humor.

"'Both things are true' va a salir en otoño, ahora realicé un EP que se llama 'Here and now' con seis canciones que hice y escribí sobre la locura de la actualidad, el comportamiento y la rareza de lo que sucede en Estados Unidos", explicó la cantante.

El coronavirus, el movimiento social "Black lives matter" (Las vidas negras importan), la supremacía blanca, la tiranía y el presidente de EE.UU., Donald Trump, son temas que han afectado mucho a la cantante y de los que no se ha podido despegar a la hora de crear, pues han sido un gran incentivo.

"Todas estas canciones hablan sobre reconocer los malos lugares en los que estamos. Son tiempos críticos en EE.UU. donde podemos elegir entre ir en una dirección y empezar a caer muy bajo o elegir otra vía para mejorar nuestras acciones, mente y llegar a la igualdad. Trump dio voz a mucho odio y fealdad", asegura la cantante que reside en el país norteamericano.

Las canciones ya han sido presentadas en vivo desde su programa "FFS" que significa "For fuck sake", una expresión que ella considera "muy inglesa y grosera" pero que de verdad siente, que es transmitido todos los miércoles y domingos a las 16.00 horas (21.00 hora GMT).

"Son las canciones que he estado escribiendo y cantando para mi audiencia. Escribí 'Italy unbroken' inspirada en la gente que salía a cantar en sus balcones cuando la COVID-19 estaba destruyendo Lombardía. Eso para mí fue tan increíble y bonito, ver cómo la gente conectaba, yo amo mucho Italia", aseguró.

Otra de sus canciones de este EP, que asegura "es algo que no me esperaba", fue dedicada a su perro que recientemente perdió la vida, algo que ocasionó un gran dolor en la cantante.

"Estuve cuidando a mi perro que murió hace unas semanas. Mi propósito en la vida es la creación, la escritura de música, mis shows, amar a mi perro y ser su enfermera y amiga. El EP es un trabajo muy honesto y muy simple porque es el momento en el que estamos ahora", contó Owen.

OTRO PROYECTO MUSICAL

"Both things are true" es el título del disco que espera que salga a finales de este año. Según comentó, esta nueva producción estará llena de música nueva y algunas versiones de canciones populares, una de esas que ya se conoce es "Hold my hand". una versión muy personalizada de la canción homónima de Jess Glynne.

"Es un 'cover' pero esta casi reescrito y es completamente diferente en la manera en la que reestructuramos. Amo esa canción, es muy disfrutable y divertida, tiene un tono romántico pero para mí habla sobre cómo debemos ayudarnos entre nosotros, extender la mano simbólica para salir adelante", aseguró Owen.

A pesar de ello, el tema nació meses antes de que la pandemia arrasara con el mundo, pero ahora la canción toma una relevancia especial en cuanto al mensaje de amor y unión que ella intentaba dar.

Por último, Judith asegura que como artista no puede detenerse y sigue caminando y aprendiendo en el ámbito creativo.

"Nunca estoy satisfecha, soy muy crítica conmigo misma. Cuando era joven no era una mujer muy feliz, la música venía de ese lugar triste y ahora en este punto en mi música escuchas la tristeza pero también el gozo. Ahora conozco estas dos partes y mis 'perfomances' y mi voz han evolucionado", terminó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.