La F1 añade tres carreras en el Nürburgring, Portimão e Imola

EFE/Thomas Frey/Archivo

Madrid, 24 jul (EFE).- Los organizadores del Mundial de Fórmula Uno han informado este viernes de que agrega tres grandes premios al nuevo calendario del campeonato 2020, en el Nürburgring alemán, el circuito portugués de Portimao y el trazado italiano de Imola, lo que eleva a 13 el número de carreras.

Asimismo, la Fórmula 1 ha confirmado que no será posible correr en Brasil, Estados Unidos, México y Canadá esta temporada.

La prueba del Nürburgring se ha programado del 9 al 11 de octubre, la de Portimao del 23 al 25 del mismo mes, y la de Imola, reducida a dos días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El certamen volverá a Portugal por primera vez desde 1996 después de que la Fórmula 1 añadiera una prueba en el Circuito Internacional del Algarve, en Portimao.

El de Portimao será la sede del Gran Premio de Portugal dos semanas después del Gran Premio Eifel, en el Nürburgring germano.

Y una semana después de esa histórica carrera en Portugal, el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola acogerá el Gran Premio de Emilia Romagna, que será una prueba de dos días. El formato exacto del fin de semana de Imola aún no ha sido acordado, pero se espera que haya sólo una sesión de entrenamientos libres antes de la sesión de clasificación y la carrera.

Será la primera vez desde 2006 y 2013, respectivamente, que Imola y el Nürburgring son anfitriones de un Gran Premio de F1.

El anuncio eleva a 13 el número de carreras en el calendario de 2020, con 10 carreras -incluyendo una nueva en Mugello- que ya fueron anunciadas anteriormente.

La Fórmula 1 espera que la temporada revisada de 2020 tenga entre 15 y 18 carreras, que terminarán en la región del Golfo a mediados de diciembre.

"Los detalles finales del calendario se darán a conocer en las próximas semanas, pero debido a la actual pandemia de Covid-19, a las restricciones locales y a la importancia de mantener seguras las comunidades y el personal, la Fórmula 1 ha confirmado que no será posible correr en Brasil, EE.UU., México y Canadá esta temporada", agregan los organizadores.

"Nos complace seguir avanzando con fuerza en la finalización de nuestros planes para la temporada 2020 y nos entusiasma dar la bienvenida a Nürburgring, Portimao e Imola al calendario revisado", dice en una nota Chase Carey, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

"Queremos agradecer a los promotores, a los equipos y a la FIA por su total apoyo en nuestros esfuerzos por llevar a nuestros aficionados a emocionantes carreras esta temporada en un momento sin precedentes", agrega.

"También queremos rendir homenaje a nuestros increíbles socios en América y esperamos volver a estar con ellos la próxima temporada, en la que podrán volver a emocionar a millones de aficionados de todo el mundo", señala.

Tras la interrupción por la pandemia, el Mundial empezó con dos carreras seguidas en el Red Bull Ring de Spelberg (Austria), el 5 y el 12 de julio. Continuó con el Gran Premio de Hungría el pasado día 19 y prosigue ahora con dos consecutivos en el circuito británico de Silverstone los días 2 y 9 de agosto.

Después llegarán los grandes premios de España (16 de agosto) y Bélgica (30 de agosto). En los circuitos italianos de Monza y Mugello se correrá el 6 y el 13 de septiembre, y en el ruso de Sochi, el 27 del mismo mes.