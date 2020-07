La aplicación anticovid alemana apenas funcionó en las primeras semanas, según el diario Bild

Primer plano de la App 'Corona Warn-App' alemana en un smartphone en Colonia, Alemania. Las empresas alemanas Telekom y SAP desarrollaron la aplicación para informar a la gente si han estado cerca de personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de Covid-19. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Berlin, 23 jul (EFE).- La aplicación móvil lanzada en Alemania el pasado 16 de junio para notificar a los usuarios de contactos con casos positivos por coronavirus apenas ha funcionado hasta la fecha, informó este jueves el diario sensacionalista "Bild".

Según confirmó al tabloide un portavoz de SAP, la empresa que junto con Telekom desarrolló la aplicación por encargo del Gobierno, en las primeras cinco semanas desde el lanzamiento ha habido problemas que han llevado a que la primera versión del programa no funcionase correctamente en muchos casos.

En concreto, el fallo afectó a usuarios con dispositivos de las marcas Samsung o Huawei, que según datos del mes de julio representan el 65 % del total de usuarios alemanes; la app no se actualizaba de forma automática en sus teléfonos móviles a no ser que la abrieran manualmente.

El problema, que según "Bild" afectó a "millones" de usuarios por toda Alemania, llevó a que aquellos que habían estado en contacto con una persona contagiada no fueran notificados del riesgo al que habían estado expuestos, a no ser que abriesen la aplicación por sí mismos.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, indicó que estaba al corriente del problema y que la nueva versión de la aplicación, lanzada este miércoles, ha corregido el error. Sin embargo, hasta la fecha no se había alertado a los ciudadanos de que no estaba funcionando.

La conocida como "Corona-Warn" (algo así como "Alerta Corona" en castellano) ha sido descargada por 16,2 millones de usuarios en toda Alemania, según datos de este jueves del instituto epidemiológico Robert Koch (RKI).

La aplicación, que funciona por Bluetooth, intercambia códigos con los dispositivos móviles que se hallan en la proximidad del usuario, aunque no guarda ni la ubicación de los dispositivos ni datos temporales, por lo que se considera que es absolutamente anónima.

Si una persona descubre que se ha contagiado, introduce la información en la aplicación, que envía una alerta a todos los móviles en cuya cercanía ha estado la persona con covid-19 en los días previos a la infección.

Los usuarios de esos dispositivos reciben entonces una notificación informándoles de si el riesgo que presentan es alto o bajo, en función del tiempo de exposición y la distancia a la que han estado y comunicándoles si está recomendado que se sometan a un test.