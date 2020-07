Israel.- Al menos 55 detenidos en una protesta contra el primer ministro israelí frente a su residencia

24/07/2020 24 July 2020, Israel, Jerusalem: Israelis take part in a protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu near his residence in Jerusalem. Netanyahu has been indicted for bribery, fraud and breach of trust in several cases but denies all the charges. Photo: Ilia Yefimovich/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Al menos 55 personas han sido detenidas tras una protesta registrada frente a la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para pedir su dimisión.



Para dispersar la protesta, a la que han acudido unas 4.000 personas, la Policía ha utilizado cañones de agua poco después de la medianoche. Algunos manifestantes que abandonaban el lugar de forma pacífica ha recibido los disparos de los cañones.



Los manifestantes, que en otras ocasiones han denunciado que la Policía hace un uso excesivo de la fuerza durante las protestas, portaban pancartas en las que podían leerse mensajes como 'No pararemos de luchar por el estado', 'No tenemos otra tierra' o 'Hartos de la corrupción', ha informado el diario local 'Times of Israel'.



Netanyahu se convirtió a finales de mayo en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones.



El más grave de los casos que pesan contra Netanyahu es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.



En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.



Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.