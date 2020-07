Intel se desploma en la bolsa por el retraso de su nueva generación de chips

En la presentación de resultados del segundo trimestre este jueves, Intel indicó que sus chips de 7 nanómetros (7 nm), más compactos que los actuales, sufren un retraso de seis meses y no estarán listos hasta, como muy temprano, 2022. EFE /FOCKE STRANGMANN

Nueva York, 24 jul (EFE).- El fabricante de semiconductores Intel se desplomó este viernes en las primeras horas de cotización en Wall Street más de un 16 % por la mala recepción que tuvo el retraso anunciado este jueves en el desarrollo de la nueva generación de chips.

En la presentación de resultados del segundo trimestre este jueves, Intel indicó que sus chips de 7 nanómetros (7 nm), más compactos que los actuales, sufren un retraso de seis meses y no estarán listos hasta, como muy temprano, 2022.

Esto puso nervioso a los inversores, que ven como la hegemonía de Intel peligrar frente a competidores como AMD o NVIDIA.

En las últimas 24 horas Intel se ha dejado 25.000 millones de dólares en capitalización bursátil, mientras que AMD, que ya comercializa chips de 7nm, subía un 11 por ciento en las primeras horas de cotización.

Bank of America redujo esta mañana la valoración de la acción de Intel de "comprar" a "neutral", con un precio objetivo de 62 dólares, por debajo de los 70 dólares anteriores.

El retraso inesperado en la salida de su nueva generación de chips de 7nm puso la nota negativa a unos resultados del segundo trimestre con un aumento del beneficio neto del 23 % y de un 20 % en los ingresos.

El retraso en los chips de 7nm parece replicar los retrasos de más de dos años en la salida al mercado de los actuales chips de 10nm, lo que pone en duda la competitividad a largo plazo de la empresa.

El consejero delegado de Intel, Bob Swan, dijo este jueves en una llamada con analistas que no hay "obstáculos fundamentales, pero estamos invirtiendo en planes de contingencia para protegernos contra la incertidumbre".