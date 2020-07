Honduras.- La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla abandona la prisión preventiva

28/02/2018 La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha desvelado en rueda de prensa que sospechan que la exprimera dama del país, Rosa Elena Bonilla, pudo haber creado una red de blanqueo de capitales para apoderarse de fondos públicos CENTROAMÉRICA HONDURAS POLÍTICA YOUTUBE



La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla ha salido de la cárcel de Tegucigalpa en la que llevaba dos años, después de que se le revocara la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que esperará en libertad a que se repita el juicio en su contra por corrupción.



Bonilla fue recogida el jueves por un vehículo oficial de la Policía Nacional asignado a Porfirio Lobo en su calidad de ex presidente hondureño de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).



"Me siento feliz", dijo en declaraciones a la prensa. "Solo quiero ir a casa y abrazar a mis hijos y estar con mi familia, después de todo este tiempo de estar acá", añadió, según recoge el diario hondureño 'La Tribuna'.



Su excarcelación es consecuencia de la decisión del Tribunal de Sentencias en Materia de Corrupción de revocar la prisión preventiva que cumplía desde el pasado mes de marzo, cuando la Sala Penal del Poder Judicial ordenó repetir el juicio contra Bonilla por errores procesales.



"Ahora tengo tiempo para prepararme para enfrentar un nuevo juicio y que miren que se cometió una injusticia, porque fui juzgada sin ser culpable (..), fui víctima del sistema", afirmó.



La mujer de Lobo, de 53 años, fue condenada en agosto de 2019 a 58 años de cárcel por tres cargos de apropiación indebida y otros ocho de fraude, todo ello en perjuicio de las arcas públicas, de acuerdo con 'El Heraldo'.



Bonilla fue detenida en febrero de 2018 en el marco de la investigación del caso conocido como 'La Caja Chica de la Dama', dirigida por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).