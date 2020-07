Fútbol/Calcio.- El Atalanta empata con el Milan y da tranquilidad a la Juventus

24/07/2020 Milan - Atalanta DEPORTES Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wi / DPA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atalanta no pasó del empate (1-1) ante el Milan este viernes en el inicio de la jornada 36 de la Serie A, con lo que permite a la Juventus seguir con tranquilidad y buen colchón para ser campeón el domingo.



El cuadro de Gasperini se tuvo que conformar con el punto en San Siro para sumar 75, a cinco de una Juventus que aspira a aprovechar su segunda opción de campeonar, el domingo contra la Sampdoria. Tanto Atalanta como Milan sacaron su buen momento, aunque más en labores de contención que de ataque.



El Atalanta no pudo correr ni ser vertical como acostumbra, y Muriel, Zapata y el Papu Gómez estuvieron bien controlados por la defensa local. El Milan se adelantó por medio de un buen gol de falta directa de Calhanoglu. A la media hora, Malinovsky no aprovechó un penalti, bien parado por Donnarumma, pero Zapata sí vio puerta antes del descanso (1-1).



En la segunda parte lo intentó más el Atalanta, pero el Milan no se dejó sorprender. Ambos equipos estarán en Europa la próxima temporada, aunque el Atalanta puede ceder el sábado la segunda plaza en favor del Inter y el Milan puede ver alejarse la quinta plaza que evita fases previas para la Liga Europa.



La jornada sigue este sábado con ese duelo del Inter contra el Genoa del que también estará atenta la Juventus. Y es que si los de Antonio Conte no ganan, el domingo le bastará un empate a la 'Juve' para ser campeón. Los de Sarri cayeron el jueves ante el Udinese, pero siguen teniendo a tiro el noveno 'Scudetto' seguido.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 36.



-Viernes.



Milan - Atalanta 1-1.



-Sábado.



Brescia - Parma.



Genoa - Inter.



Nápoles - Sassuolo.



-Domingo.



Bolonia - Lecce.



Cagliari - Udinese.



Verona - Lazio.



Roma - Fiorentina.



SPAL - Torino.



Juventus - Sampdoria.