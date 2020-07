Fracasa la mediación de la CEDEAO para poner fin a la crisis en Mali

El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita (izq.) y su esposa Aminata Maiga Keita (d) hablan con los medios de comunicación después de votar en las elecciones parlamentarias de Bamako, Malí, el 29 de marzo de 2020.EFE/EPA/LIFE TIEMOKO

Bamako, 23 jul (EFE).- La misión de mediación de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) llegada hoy a Bamako ha fracasado en sus esfuerzos de buscar una solución a la profunda crisis política que vive Mali desde hace más de un mes.

La misión, integrada por cinco jefes de Estado de países de la CEDEAO -Níger, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Senegal- sigue todavía tratando de consensuar un comunicado, pero la oposición maliense ya ha filtrado a la prensa que no existe ninguna posibilidad de acuerdo.

El Iman Mahmoud Dicko, líder espiritual de la revuelta, ha declarado a los presidentes africanos que respeta a la CEDEAO "pero los malienses hemos decidido ser dueños de nuestro destino; lo que nos quieren imponer no funcionará: pónganse del lado de Mali y no del de IBK", como se conoce al presidente Ibrahim Boubacar Keita, según ha filtrado a la prensa su propio equipo.

El portavoz del movimiento opositor M5-RFP, Choguel Kokala Maigua, ha dicho por su parte que las soluciones propuestas por la CEDEAO, como la repetición de elecciones o un gobierno de unión nacional, ya no servirán como solución y que para ellos la renuncia de IBK es innegociable.

Para Kokala Maigua, el país se encuentra en una profunda crisis, al recordar que "un 80 % del territorio que escapa al poder del gobierno central", y que por ello se imponen soluciones drásticas y no meras fórmulas electorales.

Sin embargo, la delegación africana había dejado claro esta mañana que su misión no consistía en modo alguno en negociar la salida de IBK, con lo que no se esperaban grandes avances.

Las reuniones de los presidentes africanos con el gobierno, los opositores y Dicko se han alargado desde el mediodía en el Hotel Sheraton de Bamako, mientras que en los alrededores partidarios y opositores a IBK se enfrentaban abiertamente en las calles.

Las protestas contra IBK comenzaron tras las elecciones de abril, pero se han recrudecido desde junio, y han dejado una veintena de muertos en las calles de Bamako.

Durante el mandato de Ibrahim Boubacar Keita, presidente desde 2013, el país ha experimentado una grave crisis que se ha extendido desde el nordeste hacia el centro del país, con episodios de gran violencia en los que se superponen los conflictos ideológicos, étnicos o de control de tierras y que traducen finalmente una enorme debilidad del Estado y sus instituciones.