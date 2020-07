Fórmula 1.-.-Carlos Sainz: "Ahora hay muchos interrogantes, pero Ferrari es el equipo de más éxito de la F-1"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) no tiene ningún tipo de arrepentimiento por haber fichado por Ferrari para el año que viene pese a que ahora haya "muchos interrogantes" tras el flojo inicio de temporada de la 'Scuderia', en su opinión "el equipo más exitoso en la historia de la F-1" y "un desafío y una oportunidad" que no podía rechazar.



"Sé que ahora hay muchos interrogantes sobre el rendimiento de Ferrari, pero si examinas la historia, es obvio que Ferrari es el equipo más exitoso en la Fórmula 1", expresó Sainz en una entrevista a 'Sky Sports'.



El madrileño tiene claro que en la actualidad, la escudería Mercedes es la que "está dominando el deporte en este momento y tiene la mayor probabilidad de ser campeones año tras año". "Pero sí creo que Ferrari es el lugar correcto para estar y por eso tomé esa decisión. Si eres la persona adecuada para ese asiento, y yo creo que lo soy, ¿por qué no aprovechar la oportunidad?", aseveró.



"Es un desafío y una oportunidad a la que no podía decir que no, y me siento extremadamente motivado para el próximo año", añadió Sainz que, de todos modos, sigue con sus "ojos" en McLaren para ayudarles a "seguir subiendo" en su rendimiento y "verles luchando por victorias en el futuro".



El piloto español también habló del podio que se le pudo escapar en Austria y que se le escapó probablemente tras un toque con el Ferrari de Sebastian Vettel, precisamente al que reemplazará en el 'Cavallino Rampante'.



"Ese pequeño contacto cuando estaba a punto de alcanzar a Leclerc, en realidad podría haberme costado mi podio porque Leclerc terminó segundo y yo estaba a punto de adelantarle. Sentí que en ese momento perdí un podio y fue por 'Seb', pero obviamente sin ninguna intención", remarcó.