Estados Unidos.- El Gobierno cree que los aranceles de EEUU "no estarían justificados" tras el anuncio de Airbus

22/07/2020 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en un Desayuno Informativo Europa Press celebrado en Espacio Villanueva, Madrid (España), a 22 de julio de 2020. ECONOMIA Marta Fernández Jara - Europa Press



La UE reclama a Estados Unidos que elimine "inmediatamente" sus "aranceles injustificados a los productos europeos"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha asegurado este viernes que el mantenimiento de los aranceles que impone Estados Unidos sobre los productos de exportación europeos "no estaría justificado", tras darse a conocer que Airbus ha modificado los contratos con España y Francia sobre los aviones A350 y aceptara pagar tasas de interés más altas por los préstamos reembolsables en un intento de resolver la disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha explicado que el Gobierno de España y el de Francia han acordado con Airbus modificar los términos de las ayudas de lanzamiento concedidas al A350, y situarlas en términos de mercado, un cambio que se hará en los "próximos días" a falta de trámites administrativos.



"Tras dicha modificación, el mantenimiento de las contramedidas por parte de los Estados Unidos sobre productos de exportación de la UE no estaría justificado", ha apuntado el Ministerio que dirige Reyes Maroto.



La UE y España han venido realizando numerosos esfuerzos por alcanzar con Estados Unidos una solución negociada a la disputa de largo plazo que suponen los casos cruzados sobre comercio de aeronaves civiles de Airbus y Boeing en el seno de la OMC.



Los casos sobre comercio de grandes aeronaves civiles en el marco de la OMC se tradujeron en una disputa cruzada entre la Unión Europea y Estados Unidos, implicando a las empresas Airbus y Boeing, que se arrastra desde hace 16 años.



El panel contra Airbus concluyó, en octubre de 2019, que las ayudas al modelo A350 eran no conformes con las normas de la OMC y dio derecho a EEUU a imponer incrementos arancelarios a los países de la UE por un valor de 7.500 millones de dólares, lo cual llevó a que EEUU tomara medidas contra productos europeos.



Por su parte, el panel contra Boeing, sobre el que la UE también considera que las ayudas de EEUU son no conformes con las normas de la OMC, se publicará a finales de septiembre o en octubre del presente año. "Se desconoce todavía por qué importe se dará derecho a la UE a imponer incrementos arancelarios a Estados Unidos", ha señalado el Ejecutivo.



Debido a la existencia de esta disputa cruzada con Estados Unidos, el Gobierno ha remarcado que la UE ha estado "siempre a favor de las negociaciones con dicho país que permitan el establecimiento de un sistema de apoyo a la industria aeronáutica" conforme a la OMC y que sea viable para el sector a largo plazo. No obstante, ha advertido de que en ausencia de un acuerdo, la UE utilizará los resultados del panel de los subsidios a Boeing imponiendo sanciones a Estados Unidos.