Estados Unidos.- (AMP) Airbus modifica los contratos del A350 con Francia y España para poner fin a los aranceles de EEUU

05/04/2020 FILED - 07 March 2018, Bremen: A sign with an aicraft logo is in front of the Airbus building. The European Airbus Aircraft Production Company transported millions of medical masks from China to Europe within the "air bridge" implemented by the European company to deal with the Coronvirus crisis. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Mohssen Assanimoghaddam/dpa



La UE reclama a EEUU que elimine "inmediatamente" sus "aranceles injustificados a los productos europeos"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El fabricante aeronáutico Airbus ha anunciado este viernes que ha acordado con los gobiernos de Francia y España modificar los contratos del avión A350, con el objetivo de poner fin a las disputas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "eliminar cualquier justificación" para los aranceles impuestos por Estados Unidos.



Según ha explicado la compañía en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de 16 años de litigio en la Organización Mundial del Comercio (OMC), este es el último paso para detener la larga disputa y eliminar cualquier justificación para los aranceles de Estados Unidos.



La compañía ha señalado que los aranceles impuestos por el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), autorizados por la OMC, están perjudicando actualmente a todos los sectores industriales afectados, incluidas las líneas aéreas estadounidenses, y se están sumando a un entorno muy difícil que ha provocado la crisis de la Covid-19.



Ante esto, Airbus ha argumentado su decisión de dar un paso final para eliminar el último punto conflictivo y modificar los contratos franceses y españoles a lo que la OMC considera el tipo de interés adecuado y el riesgo de evaluación.



La OMC ya ha dictaminado que los contratos de Inversión de Lanzamiento Reembolsable (RLI) son un instrumento válido para los gobiernos a asociarse con la industria compartiendo los riesgos de la inversión. "Con este movimiento final, Airbus se considera en completo cumplimiento de todas las resoluciones de la OMC", ha remarcado la compañía.



"Hemos cumplido plenamente con todos los requisitos de la OMC. Este último paso muestra que Airbus no ha dejado piedra sin mover para encontrar una solución. Es una clara señal de apoyo a quienes sufren el grave impacto de los aranceles impuestos, especialmente cuando también se ven afectados por la crisis del Covid-19" ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury.



LA UE PIDE A EEUU QUE RETIRE LOS ARANCELES "DE INMEDIATO"



Según ha apuntado la Comisión Europea tras darse a conocer el acuerdo, esto significa que la Unión Europea y los Estados miembros afectados -Francia, España y Alemania, también conocidos como los "Estados miembros de Airbus"- cumplen "plenamente" con los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio y se elimina cualquier motivo para que Estados Unidos mantenga sus contramedidas sobre las exportaciones de la Unión Europea.



El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha asegurado que los aranceles "injustificados" sobre los productos europeos no son aceptables y, a raíz del cumplimiento en el caso Airbus, ha insistido en que Estados Unidos los retire "de inmediato".



La Unión Europea cree que es de "interés mutuo", tanto para la UE como para Estados Unidos, dejar de aplicar los aranceles perjudiciales que agobian innecesariamente a las industrias y sectores agrícolas.



"Si no hay acuerdo, la UE estará dispuesta a aprovechar plenamente sus propios derechos de sanción. La OMC emitirá pronto su decisión de arbitraje en el caso paralelo de la UE contra los Estados Unidos sobre ciertas subvenciones ilegales a Boeing, en el que el Órgano de Apelación había considerado que los Estados Unidos habían incumplido sus obligaciones con la OMC", ha señalado el organismo europeo.



Por ello, ha insistido en que si Estados Unidos opta por mantener los aranceles sobre exportaciones europeas o deciden aumentarlos o aplicarlos a nuevos productos, la Unión Europea actuará para ejercer sus propios derechos de sanción, tan pronto como la OMC establezca el nivel de contramedidas en el caso Boeing.