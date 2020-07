España.- La Mesa del Congreso veta de nuevo la petición del PP para que Iglesias comparezca por el 'Caso Dina'

24/06/2020 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, responde a una pregunta durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. El Congreso da esta semana un paso más hacia la vuelta a la normalidad y permite que algo más de la mitad de los diputados pueda ocupar sus escaños en el Salón de Plenos, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad entre personas y portando mascarillas para evitar contagios. POLITICA Javi Martínez / Pool



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El PSOE y Unidas Podemos han vuelto a unir fuerzas en la Mesa del Congreso para vetar una solicitud del PP para que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, comparezca en la Cámara para dar explicaciones sobre el 'Caso Dina', han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.



El órgano de gobierno de la Cámara ya frenó la tramitación de sendas iniciativas similares hace unos días, alegando que esta pieza del 'Caso Villajero', relativa al robo de la tarjeta telefónica de la exsesora de Iglesias, Dina Bousselham, era un asunto "privado" y no sometido por tanto al control parlamentario.



Pero el PP hizo un segundo intento y registró una nueva petición a principios de esta semana reclamando reunir a la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones-- para forzar un debate sobre este caso y decidir si citar o no a Iglesias en la Comisión de Calidad Democrática.



En su escrito, la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo argumentaba que el líder de Podemos debía dar cuenta de las declaraciones públicas efectuadas "en ejercicio de sus funciones desde la sede de la Presidencia del Gobierno", el pasado 7 de julio, en relación con el 'Caso Dina', lo cual sí afecta a su cargo en el Ejecutivo.



REUNIÓN TELEMÁTICA



La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene previsto convocar la Diputación Permanente el próximo martes y la Mesa se reunió este jueves por la tarde de forma telemática para calificar la iniciativas registradas por los grupos para incluir en el orden del día.



Ha sido en esa reunión en la que el segundo intento del PP de llevar el 'Caso Dina' a la Diputación Permanente se ha topado de nuevo con la negativa de los socialistas y el grupo confederal, con los mismos argumentos que en la primera ocasión.



La solicitud de los 'populares' sí ha vuelto a recibir el apoyo de Vox, que también registró sin éxito iniciativas pidiendo explicaciones a Iglesias.