España.-Cvirus.-Consejera vasca de Salud dice que "estamos ante lo que podría ser el inicio de una segunda ola" de la pandemia

24/07/2020 La consejera de Salud, Nekane Murga, en entrevista en la Ser. SALUD ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO IREKIA



Gobierno Vasco trabaja en una orden que regulará el ocio nocturno con la previsión de que entre en vigor a partir de la próxima semana



BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)



La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha dicho, ante el incremento del número de personas positivas en covid-19, con 136 nuevos contagios confirmados por PCR este pasado jueves en Euskadi, que "estamos ante lo que podría ser el inicio de una segunda ola" de la pandemia, y ha anunciado que el Gobierno Vasco trabaja en una orden que regulará el ocio nocturno.



En una entrevista a la Cadena Ser Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera de Salud ha señalado que el aumento de casos "era una posibilidad", aunque ha reconocido que la "importante transmisión que está teniendo el virus entre las personas es algo que nos está sorprendiendo".



Nekane Murga ha afirmado que, con los actuales datos de positivos, "estamos ante el inicio de lo que puede ser una segunda ola". Según ha explicado, en este momento, de los casos identificados un 20% o 25% son casos asintomáticos, aunque "algunos de los casos identificados como asintomáticos, en unos días vuelven a transformarse como sintomáticos", por lo que, según ha indicado, "lo que está cambiando es la secuencia de aparición de los ingresos y de la sobre carga asistencial, la franja de edad y la gravedad de la sintomatología".



La consejera ha destacado que "nos hemos adelantado al diagnóstico, porque también es verdad que no hay tratamiento", de forma que "los casos que identificamos hoy, en las próximas semanas tengan síntomas y necesiten, incluso de una UCI".



Murga ha hecho hincapié en el uso de la mascarilla, puesto que, según ha señalado, en ciertas situaciones, como reuniones familiares o en el ocio nocturno, "no se utiliza adecuadamente".



REGULACIÓN DEL OCIO NOCTURNO



La consejera ha dado a conocer que, actualmente, el Gobierno Vasco está trabajando, junto con representantes del sector, en una orden que regulará el ocio nocturno, con "la idea de regularlo la próxima semana".



Sobre la posibilidad de implantar, como ya se hace en otras comunidades autónomas, un registro de acceso a los locales de nocturno, Murga ha considerado que este tipo de medida es "de muy difícil realización y no creemos que pueda ser la solución", aunque "es algo que lo tenemos sobre la mesa en otro tipo de reuniones, como pueden ser los tanatorios", pero quieren valorar otra serie de aspectos, como "la protección de datos, su eficacia y la factibilidad de poder llevarlo a cabo".



Murga ha indicado, en relación a la regulación del ocio nocturno, que al Gobierno Vasco le preocupa también "las celebraciones tipo bodas en las que pueden reunirse cientos de personas en comedor", ya que, aunque está limitado el número de comensales por mesa, "hay situaciones en las que es difícil sujetar los sentimientos, como puede ser en este tipo de acontecimientos familiares".



Por ello, ha considerado que, en este tipo de eventos y también en los casos de velatorios, es importante que se pongan limitaciones, "a parte del horario, en la forma de poder agruparse".



En relación a las labores de rastreo en Euskadi, la consejera Murga ha aclarado que, en estos momentos, 180 personas trabajan en labores directas de rastreo, a las que hay que sumar 20 personas de apoyo que están realizando tareas administrativas como es la gestión de volantes, apoyo de búsqueda de domicilios, por lo que, según ha indicado, "superamos las 200 personas trabajando en este campo".



Tras destacar que Osakidetza tiene un dispositivo preparado "capaz de multiplicar las camas en UCI", aunque sería, en este momento, "un escenario de dificultad" al existir un "número de profesionales en vacaciones", Murga ha indicado que "el curso de la epidemia no hace previsible que esto ocurra en las próximas semanas". No obstante, ha dicho que trabajan con la dificultad añadida de "la planificación dentro de un contexto de vacaciones de parte del personal".



Preguntada por la previsión para otoño, la consejera de Salud ha señalado que espera que "conozcamos mejor el virus, cómo tratarlo, cómo actuar con los casos y contactos, seamos capaces de identificar aquellos sitios de riesgo, como son en este momento el ocio nocturno, las reuniones familiares, y que la propia ciudadanía ponga más barreras en estas situaciones", y, por lo tanto, "le vayamos ganando al virus, porque en otoño habrá dificultades añadidas".