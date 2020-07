España acelera las medidas para evitar los contagios en el ocio nocturno

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 24 jul (EFE).- Las autoridades españolas aceleraron este viernes las medidas para evitar contagios de coronavirus en el ocio nocturno, especialmente entre los jóvenes, origen de muchos de los dos centenares de brotes activos que hay ahora mismo en el país.

El número de contagios bajó ligeramente en las últimas 24 horas, hasta los 922 desde los 971 del jueves, aunque sigue siendo una de las cifras más altas desde el final del estado de alarma y el confinamiento de la población en España, a mediados de marzo.

También aumenta el número de casos diagnosticados en los últimos siete días, que alcanza los 10.990, mientras que también subió la cifra de hospitalizaciones, según las cifras divulgadas este viernes por el Ministerio de Sanidad.

El total de casos confirmados en España asciende a 272.421, con un total de 28.438 fallecidos.

EL OCIO NOCTURNO SIGUE EN EL PUNTO DE MIRA

Ahora son ya seis las regiones españolas -que tienen las competencias en sanidad y comercio- las que imponen cierres o restricciones a los locales de ocio (discotecas, pubs) y la de Madrid prevé hacerlo la próxima semana.

Estas medidas llegan después de numerosos brotes en que decenas o incluso más de un centenar de jóvenes en España se han contagiado de covid-19 tras acudir a fiestas o reuniones en lugares cerrados sin usar mascarilla ni guardar la distancia mínima de seguridad.

Sin embargo, las empresas del sector señalan que estas medidas promueven las fiestas ilegales y que hay 300.000 empleos en peligro.

El presidente de la asociación de empresas de ocio nocturno de la región madrileña (Ocio Madrid), Dionisio Lara, consideró hoy "profundamente injusto" que se acuse a su sector y apuntó que también hay reuniones familiares o fiestas privadas que están diseminando el virus.

La región de Murcia (sureste) fue la primera en ordenar el cierre temporal de los locales de ocio. Allí, la ciudad de Totana (32.000 habitantes) vive hoy su primer día de retorno al confinamiento total después de un brote originado en un bar nocturno que hoy registró una treintena de nuevos contagios.

En la región de Valencia (este) las autoridades fijaron hoy sanciones de entre 60 y 60.000 euros para quienes violen normas para frenar el virus, especialmente el confinamiento domiciliario de quienes den positivo en los análisis.

El alcalde de Bilbao (norte), Juan Mari Aburto, advirtió de que aplicarán "mano dura" contra quienes incumplan las normas para prevenir contagios y recalcó que la mayor preocupación en la ciudad, la más poblada de la región del País Vasco, está en los locales nocturnos.

Otro frente de lucha contra la expansión del virus está en la entrada de viajeros por los aeropuertos.

El Gobierno regional madrileño reiteró hoy su petición al Ejecutivo central para controlar más a los pasajeros que llegan al aeropuerto de Madrid, uno de los principales de Europa.

El ministro regional de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reclamó también que se exijan pruebas de diagnóstico PCR en origen, "con 48 o 72 horas previas al vuelo", a los viajeros que entren por el aeropuerto de Barajas, planteando también "un principio de reciprocidad" para los que vuelan desde Madrid.

UN BROTE EN EL FÚTBOL LLEGA A LA JUSTICIA

Mientras tanto, la Fiscalía de A Coruña (Galicia, noroeste) abrió una investigación sobre el viaje a la ciudad de un equipo de fútbol de segunda división, el CF Fuenlabrada, que no comunicó un brote de coronavirus que posiblemente había detectado entre sus jugadores antes de tomar un avión el lunes pasado para un encuentro de liga contra el Deportivo.

La investigación busca determinar si el club pudo haber cometido un delito al no comunicar antes del viaje el brote de coronavirus entre sus jugadores y empleados, por el que un futbolista tuvo que ser hospitalizado hoy en A Coruña.

Este caso, con ramificaciones deportivas notables, también alcanzó el lado de la política, ya que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó hoy que el Fuenlabrada "no debió viajar" el lunes a A Coruña: "Eso lo tenemos claro", dijo.

Rafael Cañas