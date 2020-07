Eslovaquia.- El primer ministro eslovaco sobrevive a una moción de censura presentada por el plagio de su tesis

11/06/2020 11 June 2020, Czech Republic, Lednice: Slovakia's Prime Minister Igor Matovic wearing a face mask speaks during a press conference after the summit of the Visegrad Group (V4) countries at Lednice Chateau. Photo: Jaroslav Novák/TASR/dpa POLITICA INTERNACIONAL Jaroslav Novák/TASR/dpa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Eslovaquia, Igor Matovic, ha superado este viernes a su primera moción de censura presentada contra él por el escándalo del plagio de su tesina de fin de máster.



Tras un debate que se ha extendido aproximadamente durante 15 horas y en el que han hablado más de 30 oradores, sólo 47 de los 125 diputados presentes apoyaron la moción, según ha informado la cadena de televisión Ta3. Un total de 78 diputados la han rechazado, mientras que ninguno se ha abstenido.



La oposición eslovaca presentó la moción después de que Matovic descartara dimitir pese a los errores en la redacción del trabajo que ha reconocido. "Honestamente, no sé si cité algo en mi tesis hace 22 años", manifestó.



"Si fue así, robé algo que no era mío, así que en este sentido soy un ladrón y eso es triste y algo que ciertamente no hay que aplaudir", dijo, al tiempo que se disculpó ante "los estudiantes honrados que estudiaron sin copiar y engañar".



El diario 'Dennik N' destapó que el primer ministro habría utilizado informaciones de al menos dos libros para redactar su tesina, sin citar en ningún momento a los responsables de los mismos.



Matovic, que se impuso en las elecciones generales celebradas en febrero, reclamó a otros políticos eslovacos que se vieron sumidos en escándalos por plagio su dimisión inmediata.