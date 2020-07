El Salvador.- La Fiscalía de El Salvador detiene al exministro de Defensa por agrupación ilícita y actos arbitrarios

01/01/1970 Bandera de El Salvador. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL FLICKR / SFTRAJAN



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de El Salvador ha detenido este jueves el exministro de Defensa Davil Munguía por presuntos delitos de agrupación ilícita, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua con las pandillas del país.



"La captura se ha hecho efectiva hace unos instantes", ha informado la Fiscalía a través de su cuenta de la red social Twitter. Según el fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, el exministro fue detenido cuando intentaba huir, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.



La Fiscalía de El Salvador tiene abiertos cinco procesos judiciales en los que jueces señalaron errores y pidieron ampliar las investigaciones y acusaciones contra políticos y exfuncionarios que supuestamente negociaron con las pandillas para disminuir los asesinatos o buscar apoyo electoral, pero los casos no han llegado a la Justicia.



Según su abogado, Manuel Chacón, "no había suficientes elementos de juicio para la detención" del exministro. "Se hablaba de una investigación, no de decretar una detención", ha criticado.



Munguía fue uno de los impulsores de la tregua con las pandillas y se desempeñó como ministro durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, entre 2009 y 2019.