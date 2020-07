El Gobierno de Nicaragua ordena el regreso a teleclases, sin suspender las presenciales

En la imagen, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua retomó este viernes el formato de teleclases, luego de haberlo suspendido hace una semana, con el retorno de los estudiantes a los cursos presenciales en las escuelas.

El reinicio de las teleclases en medio de la pandemia de coronavirus no significa el cierre de las escuelas, sino un reforzamiento para los estudiantes, según las autoridades nicaragüenses.

"Hoy se reanudan las teleclases. Las teleclases que han sido tan importantes para el reforzamiento escolar para aprender más, para repasar e interiorizar todas las lecciones", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

Las teleclases fueron implementadas por el Gobierno entre los pasados días 1 y 17, a través de los canales de televisión 6 y 15, y de la Radio Nicaragua, medios oficiales, con formatos de lunes a viernes.

En su reinicio, las teleclases únicamente serán presentadas los días viernes y sábado, confirmó el Ministerio de Educación.

Las teleclases han sido criticadas por la Unidad Sindical Magisterial que considera que estas no cuentan con un trabajo de preproducción necesario, y que los profesores no fueron preparados para este tipo de trabajo, lo que se traduce en su poca audiencia.

Las autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron el llamado a los estudiantes a que asistan a las escuelas, a pesar de que el sector médico de Nicaragua ha insistido al Gobierno en suspender las clases para evitar que los alumnos se contagien de COVID-19 o sean vectores que transmitan la enfermedad a sus familiares.

La Unidad Sindical Magisterial ha insistido en que el alto riesgo que corren los profesores, ya que se ven obligados a asistir a sus puestos de trabajo a pesar de que los promedios de asistencia de alumnos va del 4 % al 40 %.

El sindicato sostiene que al menos 34 maestros han muerto por la COVID-19.

Actualmente Nicaragua cuenta con más de 45.000 docentes, unas 10.000 escuelas y 1,2 millones de estudiantes en niveles básicos y bachillerato.

El manejo de la pandemia en Nicaragua, cuyo Gobierno reporta 108 muertos y 3.439 casos confirmados, ha despertado preocupación entre la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y las oficinas de salud y de derechos humanos de ambos organismos.