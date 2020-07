El CPJ denuncia ataques de agentes federales contra periodistas en Portland

Imagen de archivo de Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ. EFE /José Jácome /Archivo

Nueva York, 24 jul (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció este viernes ataques contra profesionales de la información por parte de agentes federales desplegados en Portland (Oregón, EE.UU.) en respuesta a las protestas en esa ciudad.

"Los periodistas en Portland no deberían tener que preocuparse de ser atacados por agentes federales mientras hacen su trabajo", señaló en un comunicado Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ.

La organización, con sede en Nueva York, subrayó que "todas las agencias del orden deben dejar de usar tácticas agresivas contra periodistas que están cubriendo las protestas en Estados Unidos".

El CPJ destacó varios casos de profesionales de los medios atacados en Portland, entre ellos el del fotógrafo independiente Jungho Kim, alcanzado con una bala de goma a pesar de que estaba identificado como prensa y que no había ningún manifestante a su alrededor, según su propio testimonio.

También el de Mike Baker, un reportero de The New York Times supuestamente golpeado por un agente federal, o el del fotógrafo del Portland Tribune Jonathan House, que denunció haber recibido una bala de goma.

El despliegue de agentes de distintas fuerzas federales en Portland ha causado una fuerte polémica en Estados Unidos, sobre todo después de que apareciesen imágenes de los agentes deteniendo a personas por la calle sin portar ningún tipo de identificación y moviéndose en vehículos de alquiler.

Las autoridades locales rechazan el movimiento de la Administración de Donald Trump, que tiene previsto ampliarlo a otras ciudades, y los demócratas han asegurado que todo es una maniobra política de la Casa Blanca contra localidades gobernadas por su partido y con la vista puesta en las elecciones de noviembre, a las que el presidente busca presentarse como el candidato de la ley y el orden.