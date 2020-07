EEUU/China.- EEUU detiene a una presunta infiltrada del Ejército chino que pidió asilo en el consulado de San Francisco

28/05/2020 28 May 2020, China, Hong Kong: A security guard displays a sign trying to indicate no photography is allowed in the vicinity of United States Consulate in Hong Kong. American Consulate General is put on high alert after US Government reacted strongly against Chinese Communist government's one-sided move to promote Hong Kong National Security Law. Photo: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa



Juan Tang ha sido acusada de fraude de identidad junto a otros tres presuntos investigadores chinos en medio de nuevas tensiones diplomáticas



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado este viernes la detención de Juan Tang, la última de los cuatro presuntos integrantes del Ejército chino acusados de infiltrarse en el país tras cometer fraude de identidad en sus visados de entrada.



La acusada se entregó a las autoridades estadounidenses la pasada noche tras recibir cobijo en el consulado chino de la ciudad norteamericana, según ha confirmado el Departamento de Justicia. "Está ya bajo custodia y comparecerá este viernes ante un tribunal", ha añadido. Sobre ella pesaba una orden de arresto presentada el pasado 26 de junio.



Tang y otros tres presuntos investigadores son "miembros del Ejército de Liberación Popular de China (la designación oficial del Ejército chino) que habían pedido visados de investigación mientras escondían su verdadera filiación al Ejército", según dijo el jueves el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, John C. Demeters.



El FBI, mientras tanto, ha realizado "entrevistas adicionales" a poseedores de visados bajo sospecha de que podría tratarse de militares encubiertos en estas 25 ciudades, no especificadas.



"Estamos ante otro aspecto del plan del Partido Comunista Chino para aprovechar nuestra sociedad abierta y explotar las instituciones académicas. Continuaremos llevando a cabo esta investigación junto con el FBI", ha añadido el fiscal general adjunto.



Los otros individuos arrestados han sido identificados como Xin Wang, Chen Song y Kaikai Zhao, que pasaron a disposición policial entre el 7 de junio y el 18 de julio, los dos primeros en California y el tercero en Indiana. Todos ellos, según Estados Unidos, mintieron sobre su pasado militar al entrar en el país.



Los detenidos han sido acusados de fraude de visado. Si son condenados, cada uno se enfrenta una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de 250.000 dólares.



NUEVO EPISODIO DE TENSIÓN



Este anuncio tiene lugar en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países. En las últimas horas, China ha ordenado a Estados Unidos que cierre su Consultado General en Chengdu, en la provincia de Sichuan (suroeste), en respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas, por parte de Washington.



El Ministerio de Exteriores de China ha comunicado que ha informado a la Embajada de Estados Unidos en el país asiático de su decisión este viernes. Asimismo, ha señalado requisitos específicos sobre el cese de todas las operaciones y eventos por parte del Consulado General, según ha informado el diario 'Global Times'.



Según la cartera de Exteriores china, la situación actual entre ambos países no es deseable, si bien ha delegado "enteramente" la responsabilidad en Washington. "Urgimos de nuevo a Estados Unidos a que revoque inmediatamente su errónea decisión y cree las condiciones necesarias para el retorno de las relaciones bilaterales a la normalidad", ha detallado.



Estados Unidos dio 72 horas a China para cerrar su consulado en Houston, argumentando que hay un "desequilibrio" en las relaciones bilaterales y justificando que la medida es para proteger "la propiedad intelectual" y la "información privada" del país. Por su parte, Pekín lo consideró una "provocación política" y amenazó a Washington con adoptar "contramedidas".



China y Estados Unidos llevan años inmersos en una escalada de tensión que va desde la guerra comercial hasta las restricciones a periodistas y medios, si bien en los últimos meses se ha disparado a cuenta de la pandemia de coronavirus, de la que Washington culpa directamente a Pekín.