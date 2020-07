EEUU supera los 4 millones de casos de covid-19, en un continente en emergencia

El ritmo de la pandemia arrojó nuevas cifras sombrías este jueves, día en que Estados Unidos alcanzó los cuatro millones de casos de coronavirus y Europa superó los 3 millones, mientras los contagios diarios siguen trepando a números sin precedentes en otros países de América, como Brasil y Argentina.

El presidente Donald Trump, que minimizó durante meses el impacto de la crisis, calificó esta semana de "preocupante" el alza de los casos en el sur del país, de lejos el más enlutado por la pandemia en términos absolutos, con más de 143.000 muertos por covid-19.

En ese contexto de incertidumbre, Trump canceló la "gran" convención republicana prevista en Jacksonville para entronizarlo como candidato del partido para las presidenciales del 3 de noviembre.

"Este momento no era el apropiado, no estaba bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza (de casos) en Florida. No es el momento de albergar una gran convención de este tipo", afirmó el mandatario.

Florida, que registró un récord de 173 fallecidos en 24 horas, es uno de los estados donde más avanza la epidemia en las últimas semanas.

Horas antes se habían difundido otros datos negativos, pero relacionados con el empleo: el avance del virus aumentó las nuevas demandas de subsidio por desocupación, que llegaron la semana pasada a 1,4 millones.

Los pedidos de ayudas, por encima de las expectativas de analistas, presentan la primera suba desde abril.

- Bolivia aplaza elecciones -

Desde que surgió a finales del año pasado en China, el nuevo coronavirus contagió a unos 15,3 millones de personas y mató a más de 628.000 en todo el mundo, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

El umbral de los cuatro millones de casos también fue superado el miércoles en América Latina y el Caribe.

Entre los tantos trastornos que ha provocado en la región, el coronavirus causó este jueves el aplazamiento de las elecciones generales de Bolivia del 6 de septiembre al 18 de octubre.

Las elecciones le darán a Bolivia un nuevo presidente elegido en las urnas tras la crisis política que derivó en la asunción de la mandataria conservadora interina Jeanine Áñez, a raíz de la renuncia de Evo Morales después de los comicios de octubre anulados por irregularidades.

El país andino registra más de 64.000 infectados y 2.328 decesos por la covid-19.

Las preocupaciones se multiplican igualmente en otros lugares de América Latina, entre ellos Brasil, el más afectado de la región, con 2.287.475 contagios y 84.082 muertes.

Los padecimientos incluyen a Argentina, donde las infecciones treparon a un número sin precedentes de 6.127 en 24 horas, mientras se retoman lentamente las actividades en Buenos Aires y área metropolitana, que concentran el 90% de los contagios.

Con 148.014 casos y 2.702 muertes en toda Argentina, las autoridades están en alerta por la capacidad de atención del sistema sanitario.

Incluso Uruguay, elogiado por su control de la pandemia, ha encendido alarmas ante decenas de nuevos casos. El grupo científico que asesora al gobierno intentó llevar calma, al calificar de "razonables" los brotes en la etapa de retorno gradual a la actividad que atraviesa el país, con 1.117 casos y 34 fallecidos en total.

- Caos en Arequipa -

Por otra parte, Quito se convirtió este jueves en la ciudad con el mayor número de casos de la covid-19 en Ecuador. La capital ecuatoriana acumuló 11.900 infectados frente a 11.788 de la golpeada Guayaquil (suroeste).

Ecuador, con unos 17,5 millones de pobladores, reportó el jueves un total de 78.148 casos, incluidos 5.439 muertos confirmados, y otras 3.412 víctimas fatales probables.

Costa Rica anunció una apertura "gradual y segura" al turismo, con la llegada de vuelos de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá desde el 1 de agosto. Sin embargo, no se permitirán vuelos desde Estados Unidos, principal origen de sus visitantes.

También preocupa la situación en Arequipa, la segunda ciudad de Perú, donde el sistema de salud se vio desbordado el jueves por la falta de camas y oxígeno.

El gobierno decidió tomar el control de los hospitales de la zona, gestionados habitualmente por las autoridades regionales.

Ante uno de los hospitales, el Honorio Delgado, había filas de enfermos a la espera de conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos.

- Ingreso mínimo, "urgente" -

A los balances sobre el impacto en vidas humanas se añaden las consecuencias económicas de la pandemia.

La ONU estimó este jueves que es "urgente" dar un ingreso mínimo temporal a los más pobres para frenar los efectos de la crisis sanitaria.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unos 199.000 millones de dólares por mes podrían "proveer un ingreso mínimo garantizado durante seis meses a las 2.700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo".

Europa, por su parte, registró 3.007.088 casos de covid-19 y 206.714 fallecidos. Pero, dos días después de que la Unión Europa aprobara un plan de recuperación inédito de 750.000 millones de euros para afrontar la crisis, los eurodiputados consideraron que el proyecto es insuficiente.

Los miembros del Parlamento Europeo exigen mejoras en los apartados sobre el clima, el sector digital y la salud, pero su oposición no pone en peligro el plan, ya que no necesita la aprobación de la cámara.

burs-bl/mar/mls/lda-gma