Dimite el presidente del Banco do Brasil, la mayor entidad financiera de ese país

En la imagen un registro del saliente presidente del Banco do Brasil, Rubem Novaes, quien presentó este viernes la renuncia a su cargo. EFE/Joédson Alves

Sao Paulo, 24 jul (EFE).- Rubem Novaes, presidente del estatal Banco do Brasil, la mayor entidad financiera del país, presentó su renuncia al cargo al mandatario Jair Bolsonaro, según informó este viernes la institución en un comunicado remitido al mercado.

Novaes, quien estaba al frente del Banco do Brasil desde el inicio del Gobierno de Bolsonaro, comunicó en un hecho relevante enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo que entregó al mandatario brasileño y al ministro de Economía, Paulo Guedes, su pedido de renuncia, que tendrá efectos a partir de agosto.

Pese a que no ofreció detalles sobre los motivos de su salida, el presidente del banco estatal, una de las entidades más estratégicas de Brasil, consideró en su decisión que la compañía necesita de una "renovación" para enfrentar "los momentos futuros de muchas innovaciones en el sistema bancario".

Novaes fue designado para el cargo el 22 de noviembre de 2018, tan solo un mes después de la victoria del líder ultraderechista en los comicios realizados en octubre de ese mismo año.

Así como Guedes, Novaes es un neoliberal que cursó estudios en la Universidad de Chicago y sigue la línea de pensamiento partidaria del libre mercado nacida en esa institución durante el siglo pasado.

El Banco do Brasil está controlado por el Estado brasileño pero cuenta con acciones cotizadas en la Bolsa de Sao Paulo, tiene oficinas en casi todos los municipios de Brasil y emplea a cerca de 100.000 trabajadores.