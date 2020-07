Costa Rica suma siete muertos por COVID-19 y el sector comercial insiste en la apertura

Desde el pasado 11 de julio el Gobierno costarricense aplica en el centro del país, incluida el área metropolitana, un cierre de diversas actividades de atención presencial y que no son de primera necesidad, con el fin de reducir la curva de contagios y recuperar el trazo del virus. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 24 jul. (EFE).- Costa Rica contabilizó este viernes 540 casos nuevos de la COVID-19 y 7 fallecidos, mientras que el sector comercial continúa insistiendo en la reapertura gradual de actividades económicas pues considera que los comercios no son la fuente de los contagios.

Los datos del Ministerio de Salud indican que se mantiene la tendencia de entre 400 y 600 casos nuevos diarios durante las últimas semanas, lo que ha convertido a julio en el mes con más contagios durante la pandemia.

En total, Costa Rica contabiliza hasta ahora 13.669 casos de la COVID-19 y 87 muertos, de los cuales 9.940 contagios y 71 fallecidos se han presentado en lo que va del mes de julio.

Hasta el momento se han recuperado 3.505 personas y hay 298 hospitalizados, de los cuales 49 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud informó que en el mes de julio y debido a la transmisión comunitaria, se han procesado un promedio cercano a las 2.000 pruebas diarias, a diferencia de las 2.000 semanales que se aplicaban en los meses previos cuando los contagios estaban más controlados.

El ministro de Salud, Daniel Salas, informó este viernes que a partir de ahora se catalogará como positivas sin necesidad de esperar la confirmación de la prueba, a las personas que conviven con un diagnosticado por la COVID-19.

EL SECTOR COMERCIAL CIERRA UNA SEMANA DE PROTESTAS

Representantes del sector comercial cerraron este viernes una semana de protestas y de llamados al Gobierno para que permita la apertura ordenada y gradual de los negocios, pues consideran que allí no está la fuente de los contagios.

Desde el pasado 11 de julio el Gobierno aplica en el centro del país, incluida el área metropolitana, un cierre de diversas actividades de atención presencial y que no son de primera necesidad, con el fin de reducir la curva de contagios y recuperar el trazo del virus.

Este cierre estará vigente al menos hasta el 31 de julio, lo que los empresarios consideran un golpe demasiado fuerte para el sector, tomando en cuenta también el desempleo que en mayo pasado se situó en el 20,1 %.

La Cámara de Comercio, la Cámara de Restaurantes, y representantes del sector de tiendas y gimnasios, emitieron este viernes un mensaje al Gobierno en el que abogan por la apertura de los negocios y se comprometieron a cumplir con exigentes protocolos sanitarios.

"Los casos siguen aumentando. Todos sabemos donde están los contagios, la gente tiene hambre y sale a la informalidad. No entendemos por qué nos sigue castigado si en el sector somos disciplinados", manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla.

El sector comercial asegura que las ventas han caído un 68 % durante la pandemia, los restaurantes han despedido a unos 100.000 trabajadores, entre otras cifras.

El ministro de Salud, Daniel Salas, manifestó que los cierres y restricciones a la movilidad del mes de julio han permitido estabilizar la cantidad diaria de casos y recuperar poco a poco la trazabilidad, y aseguró que los resultados más tangibles no se observan de inmediato por el tiempo de incubación del virus.

Costa Rica comenzó a mediados de mayo un cronograma de reapertura de actividades, pero aplica retrocesos o suspesiones a ese plan dependiendo del desarrollo de la pandemia, como ha ocurrido en julio en las zonas declaradas en alerta naranja, como lo es el centro del país.