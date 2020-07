Coronavirus.-Piñera no vetará el proyecto que permite retirar los fondos de las pensiones y promulgará la reforma

09/06/2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE AILEN DIAZ



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha decidido que no vetará la ley que permite retirar hasta el 10 por ciento de los ahorros provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado del país, y promulgará la reforma este viernes.



"Mañana el presidente promulgará la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual", ha informado Presidencia de Chile en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social Twitter.



Según ha explicado su oficina, la decisión del presidente "obedece a su intención y voluntad, dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas".



Asimismo, el Gobierno de Chile reitera que está "firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma" que permita "cambiar el sistema". El objetivo es "mejorar las pensiones de todos los ciudadanos".



La iniciativa, propuesta en el marco de la pandemia del coronavirus, ha salido este jueves adelante en la Cámara de Diputados de Chile con 116 votos a favor, 32 de ellos correspondientes al oficialismo.



Aunque se evaluaba la posibilidad de presentar un veto o acudir al Tribunal Constitucional, los mismos senadores de la coalición política oficialista Chile Vamos, que posibilitaron la aprobación de la norma en el Senado un día antes, pidieron una promulgación rápida, según informa Radio Cooperativa.



También la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, hizo un llamamiento a Piñera para que no vetara ni llevara al Constitucional el proyecto de ley, que posibilita el retiro de los fondos sin pagar impuestos.



La reforma suscitó las críticas del Gobierno chileno y su aprobación en el Parlamento supuso un duro varapalo para el Ejecutivo. Antes de que saliera adelante en la Cámara Baja del país, el Gobierno de Piñera se había esforzado por alinear los votos de los diputados oficialistas, algo que no consiguió.