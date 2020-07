Coronavirus.- Francia obligará a hacerse la prueba del coronavirus a viajeros de 16 países, incluidos EEUU y Brasil

12/05/2020 Medidas de protección e higiene en un mercado de Francia por el coronavirus. POLITICA INTERNACIONAL Alain Jocard/AFP/dpa



El Gobierno dice que "se ha vuelto a niveles comparables a los del final del periodo de confinamiento"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha anunciado este viernes que obligará a hacerse la prueba del coronavirus a viajeros de 16 países, incluidos Estados Unidos y Brasil, en medio de un repunte de los casos en territorio galo que ha hecho saltar las alarmas de las autoridades.



El Ejecutivo ha resaltado que "luchar contra el virus pasa también por un control reforzado de los flujos en las fronteras" y ha agregado que en los países incluidos en esta lista "el virus circula muy fuertemente". "No será posible venir desde ellos sin una prueba de PCR negativa", ha resaltado.



En la lista están incluidos Argelia, Bahréin, Brasil, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Estados Unidos, India, Israel, Kuwait, Madagascar, Omán, Panamá, Perú, Qatar, Serbia, Sudáfrica y Turquía.



Así, ha detallado que "al salir de EAU, Estados Unidos, Bahréin y Panamá, los viajeros deberán mostrar una prueba PCR negativa efectuada en las 72 horas anteriores a coger un avión con destino a Francia, a riesgo de que se les niegue el embarque".



"Para el resto de países de la lista, el test de PCR será obligatorio en llegada. En caso de que vengan de un país donde el virus circula fuertemente pero donde no sea posible hacerse la prueba, tendrán que hacérsela al salir del avión", ha manifestado.



El Ejecutivo ha resaltado además que "la entrada en territorio nacional desde los países con una fuerte circulación vírica no está autorizada más que en situaciones específicas, principalmente para residentes franceses y personas que residen en Francia".



El primer ministro francés, Jean Castex, ha realizado posteriormente una visita al aeropuerto de Roissy para analizar el dispositivo y ha agregado que la medida, que estará en vigor en todos los aeródromos del país, estará totalmente operativa "el 1 de agosto, como muy tarde", según el diario francés 'Le Monde'.



Castex había recomendado "encarecidamente" horas antes a los ciudadanos franceses que no viajen a Cataluña dada la situación de casos de coronavirus. "En lo que se refiere a Cataluña, recomendamos encarecidamente que los ciudadanos franceses eviten viajar a este territorio, hasta que la situación de salud no mejore", dijo.



En este sentido, apuntó que "se están celebrando conversaciones entre París y Madrid, para garantizar que los flujos de desplazamiento de España a Francia "sean lo más limitados posibles", según declaraciones recogidas por 'Le Parisien', en su edición digital.



El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes que durante las últimas 24 horas se han registrado nuevamente más de mil contagios y ha destacado que "se ha vuelto a niveles comparables a los del final del periodo de confinamiento".



"De este modo, hemos borrado buena parte del progreso que habíamos logrado en las primeras semanas del desconfinamiento", ha lamentado, en un comunicado publicado en su página web.



Las autoridades francesas han confirmado hasta la fecha 217.797 casos de coronavirus, con 30.195 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins.