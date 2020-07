Coronavirus.- El Gobierno de Perú toma el control de Arequipa tras el colapso de su sistema sanitario

16/07/2020 HANDOUT - 16 July 2020, Peru, San Juan de Lurigancho: Peruvian President Martin Vizcarra (3rd R) tours a field hospital inaugurated to treat patients with Covid-19. Photo: -/Presidencia Peru/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL -/Presidencia Peru/dpa



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha ordenado al Ministerio de Salud que asuma el control del sistema sanitario de Arequipa ante el colapso del mismo por el aumento de los contagios de coronavirus en este departamento del suroeste del país.



Así lo anunció durante su comparecencia del jueves. Poco después, quedó oficializado mediante el Decreto de Urgencia 086, que autoriza al Ministerio de Salud a intervenir el sistema sanitario de Arequipa de excepcional y temporal.



Con ello, el Gobierno central podrá tomar decisiones sobre los trabajadores, las instalaciones y los equipos e insumos del sistema sanitario de Arequipa, pudiendo también elaborar planes estratégicos.



El Ejecutivo justifica la intervención por que Arequipa está "en fase de crecimiento rápido a partir de junio, por lo que resulta imprescindible cortar la cadena de transmisión" del coronavirus.



En este sentido, subraya que la cifra de víctimas mortales ha superado las 500 y que los hospitales han colapsado, "habiéndose tornado en compleja y crítica la situación sanitaria en el referido departamento".



"Resulta necesario aprobar medidas extraordinarias que permitan la intervención del Poder Ejecutivo en la gestión de las acciones que permitan mitigar en el departamento de Arequipa la actual situación de crisis", esgrime, según recoge la agencia de noticias ANDINA.



Interrogado sobre si podría haber una intervención gubernamental en otros departamentos, Vizcarra se ciñó al caso de Arequipa. "No podemos tomar decisiones generales para situaciones particulares. Tenemos que analizar cada región. Es completamente diferente una de otra", contestó.



Perú es el segundo país más afectado por la pandemia en América Latina, solo por detrás de Brasil. En total, ha registrado 371.096 casos de coronavirus, incluidas 17.654 víctimas mortales.



Vizcarra impuso inicialmente medidas de confinamiento pero el país ha emprendido la desescalada para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha aclarado en las últimas horas que, si es necesario, se volverá a una cuarentena estricta.



"Si nos mantenemos a este ritmo y el aumento no es más importante, creo que podremos continuar pero, si en algún momento las cifras se incrementan bruscamente, tenemos que ver qué decisiones tomamos, como ha ocurrido en otros países donde se levantan las cuarentenas y luego hay que reiniciarlas con estrategias diferentes", dijo a América Noticias.



Por otro lado, la titular de Salud indicó que la vacuna del coronavirus no estará disponible hasta "mediados o (avanzado) el otro año", de acuerdo con los cálculos del Gobierno peruano.