Coronavirus.- Brasil confirma otros 60.000 casos nuevos de coronavirus y más de 1.300 muertes

Brasil ha confirmado este jueves casi 60.000 casos nuevos de coronavirus y más de 1.300 muertes, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud del país.



En concreto, las autoridades sanitarias han constatado 59.961 nuevos positivos en las últimas 24 horas, por lo que Brasil cuenta ya con 2.287.475 personas contagiadas. En cuanto a los fallecimientos, los 1.311 adicionales han elevado el balance hasta las 84.082 víctimas mortales.



El Ministerio de Salud de Brasil ha destacado que 1.570.237 personas han logrado recuperarse de la COVID-19 en el país latinoamericano. Este número es más alto que el número de casos que permanecen activos, 633.156, según los datos ofrecidos.



En este contexto, el presidente, Jair Bolsonaro, que está contagiado, ha insistido en que la pandemia "no se puede evitar". "No hay forma de evitarla, sólo si estás aislado en un rincón, entonces puedes evitarlo", ha dicho en una retransmisión difundida a través de sus redes sociales que ha recogido el portal G1.



"Aparte de eso, quien viva en la sociedad, tarde o temprano se dará cuenta. No hay forma de evitar la muerte en ese sentido", ha señalado, antes de asegurar que en Brasil "nadie ha muerto, por lo que sé, debido a la atención médica. "El Gobierno transfirió todos los recursos a los estados y municipios", ha concluido.