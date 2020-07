Colombia.- La JEP cita a 14 exlíderes de las FARC por reclutamiento de menores

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha mantenido en firme la citación a 14 exlíderes de la extinta guerrilla de las FARC por reclutamiento de menores para participar en el conflicto armado.



Los líderes citados deberán aportar información sobre la existencia, origen y evolución de los mecanismos que permitieron la vinculación de niños menores en el conflicto armado por parte de la guerrilla, según informa Caracol Radio.



En el caso 07, estudiado por la JEP, se están investigando alrededor de 8.000 acciones de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano denunciado ante el organismo por la Fiscalía General del país.



Entre los líderes citados, se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'; Jaime Parra, alias 'El Médico'; Edgar López, alias 'Pacho Chino'; Pablo Catatumbo; y Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', entre otros.



El organismo está investigando cualquier tipo de reclutamiento de niños "ya sea por su inclusión directa a las filas como combatientes o por su utilización en actividades relacionadas con la confrontación que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal".



Además del reclutamiento, la JEP investiga otras formas de participación de menores en el conflicto como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo o con intención sexual, según recoge la emisora colombiana Bluradio.



Por su parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha pedido que no haya un "prejuzgamiento" de los citados hasta que no se dictaminen los responsables de estos delitos.



"Pedimos que, por parte de los magistrados de la Sala de Reconocimiento o los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, no se hagan manifestaciones públicas respecto de los casos. A fin de evitar que se puedan materializar prejuzgamientos", ha afirmado el abogado Camilo Fagua, coordinador de la defensa del partido FARC.



Asimismo, ha explicado que "no quieren detener el caso", pero han pedido que todos los informes presentados a la Justicia tengan información contrastada.