Cinco equipos mexicanos pelean un puesto para Major de Rainbow Six Siege

Fotografía cortesía de Ubisoft, fechada el 2 de agosto de 2019, donde se observan aspectos de la final de la primera temporada del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege, llevada a cabo en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Ubisoft /SOLO USO EDITORIAL

México, 24 jul (EFE).- Cinco equipos buscan en la última semana de la primera parte del Campeonato Mexicano 2020 del videojuego Rainbow Six Siege al acompañante de Estral Esports en el primer Major del año que se disputará el 8 de agosto.

Los faraones, líderes invictos con 11 puntos, han sumado dos victorias perfectas, otro par de victorias parciales y un empate, aseguraron su lugar en el Major, que reparte puntos para el Mundial.

Pixel Esports Club, Atheris Esports, Timbers Esports, el campeón Infinity Esports y la filial del Guadalajara, Chivas Esports, lucharán en la última fecha por el último lugar en el Major, que será una partida al mejor de cinco entre los dos mejores clasificados.

Pixel es el único de los cuatro que depende de sí mismo ya que suman seis puntos, son segundos en la clasificación y les restan dos duelos por disputar

Un duelo clave para los pixeles será el del sábado en contra de Atheris, el tercer puesto con cinco unidades.

Tras enfrentar a Atheris el sábado, Pixel se verá las caras en contra de Chivas el domingo, duelo en el que podría asegurar su pase al Major.

En otro duelo importante, el sábado el Infinity-Timbers podría dejar a uno de los dos eliminados. Ambas escuadras suman cuatro puntos, los mismos que el Guadalajara.

El que salga con la victoria, tendrá el domingo la oportunidad de clasificar al Major, siempre y cuando Pixel o Atheris no sumen victorias.

Infinity enfrenta en el segundo día de actividades a Estral, mientras que Timbers a último lugar y ya eliminado MeT (Mexico Esports Team), propiedad de los guardametas Alfredo Talavera, de Pumas, y Sebastián Fassi, del Necaxa.

Chivas tiene un fin de semana complicado porque sólo cuenta con un duelo en el calendario, el domingo ante el sublíder Pixel, al que podría llegar eliminado.

Los dos equipos mexicanos que clasifiquen al Major buscarán puntos para el Six Invitational, considerado el Mundial del videojuego desarrollado por Ubisoft.

La segunda y última parte del Campeonato Mexicano iniciará el 29 y 30 de agosto, etapa en la que se definirá al campeón.