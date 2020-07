China ordena cierre de consulado de EE.UU. en Chengdu

(Bloomberg) -- China ha ordenado a Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país, después de que el Gobierno estadounidense obligase a la nación asiática a abandonar su misión en Houston a principios de esta semana.

“La medida tomada por China es una respuesta legítima y necesaria al acto injustificado de Estados Unidos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado el viernes. “Acata las leyes internacionales, las normas básicas de las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas habituales”.

Estas medidas de ojo por ojo son una de las mayores amenazas en años para la relación cada vez más tensa entre Estados Unidos y China, que ha empeorado en los últimos meses en asuntos que abarcan desde el comercio hasta la gestión inicial del brote de coronavirus. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que presentó requisitos específicos sobre el cese de todas las operaciones y eventos por parte del consulado.

La confianza en el mercado de valores de China se desinfló el viernes. El índice CSI 300 había retrocedido un 3% en el descanso del medio día, unos 20 minutos antes de que Pekín pidiera el cierre del consulado en Chengdu. Entretanto, los futuros del índice FTSE China A50 cayeron un 3,4% en Singapur.

La misión de Chengdu, que se inauguró en 1985, cubre las áreas de Sichuan, Yunnan, Guizhou y Chongqing en el suroeste del país. El consulado también sirve de enclave de escucha de Estados Unidos sobre avances de Tíbet, donde los esfuerzos del Partido Comunista para reprimir la disidencia han sido durante mucho tiempo un foco de tensiones entre China y Occidente.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que el acuerdo comercial con China, una de las pocas cosas que mantienen unidos los lazos bilaterales, significa “mucho menos para mí” debido a lo que llamó el papel de ese país en la propagación del coronavirus. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, advirtió a Estados Unidos que piense “cuidadosamente” sobre hacia dónde se dirige la relación en respuesta a una pregunta sobre el futuro del acuerdo.

“La situación actual en las relaciones entre China y Estados Unidos no es lo que China desea ver, y Estados Unidos es responsable de todo esto”, dijo el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Una vez más, instamos a Estados Unidos a retractarse de inmediato de su decisión errónea y crear las condiciones necesarias para volver a encaminar la relación bilateral”.

En 2012, el entonces jefe de policía de Chongqing, Wang Lijun, buscó refugio en el consulado de Chengdu con pruebas que vinculaban a la familia de su entonces jefe, el ex secretario del partido de Chongqing Bo Xilai, a la muerte de un empresario británico. El episodio expuso un escándalo por el que Bo sería expulsado y su esposa condenada por asesinato.

Nota Original:China Orders U.S. to Close Chengdu Consulate in Retaliation Move

