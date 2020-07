Caída de comercio global se arrastra hasta mayo: Gráfico

(Bloomberg) -- El bajón del comercio mundial se extendió hasta mayo, incluso pese a que las medidas de confinamiento comenzaron a disminuir. La contracción en los volúmenes comerciales se redujo a 1,1% desde abril, pero el impulso subyacente, medido por cifras trimestrales, mostró una mayor debilidad: hubo una disminución de 12% con respecto a los tres meses concluidos en abril, y una caída de 13% en comparación con el mismo lapso de un año antes. No obstante, la Oficina de Análisis de Política Económica de Holanda (CPB) informó que el comercio en la eurozona parece estar repuntando, con un aumento de las importaciones de 6,5% y de las exportaciones de 10,2% en el mes.

Nota Original:Global Trade Funk Drags Into May Even as Lockdowns Eased: Chart

©2020 Bloomberg L.P.