Bielorrusia.- El destacado opositor Valery Tsepkalo abandona Bielorrusia rumbo a Moscú

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El opositor bielorruso Valery Tsepkalo ha anunciado este viernes que ha abandonado el país para instalarse temporalmente en Moscú, en el marco de las convulsiones políticas por las elecciones presidenciales del próximo 9 de agosto.



Tsepkalo ha contado al portal de noticias Tut.by que tomó la decisión de salir del país por dos incidentes recientes. "Tengo buenos amigos en las fuerzas de seguridad", ha dicho explicando que le avisaron de que se había emitido una orden de detención en su contra.



Al mismo tiempo, desde el colegio de sus hijos le advirtieron de que funcionarios de la Fiscalía habían solicitado reunirse con profesores y con el director para que firmaran unos papeles, por lo que sospecha que planean quitarle la custodia de los menores.



"Por todo eso, cogí a mis hijos y me fui con ellos a Moscú", ha contado. Sin embargo, su mujer, Verónica Zepkalo, se ha quedado en Minsk para ayudar en la campaña electoral de la oposición bielorrusa.



Tsepkalo ha subrayado que estos sucesos ocurrieron después de que la Comisión Electoral vetara su candidatura presidencial, por lo que ha considerado que estos movimientos obedecen a una persecución política.



El empresario bielorruso ha aclarado que pretende volver a Minsk. "Definitivamente, planeo regresar pero todo depende de qué pase. Si la cosa se pone caliente en Bielorrusia, volveré antes del 9 de agosto", ha avanzado, precisando incluso que podría participar en algún acto electoral.



Mientras permanezca fuera del país, Tsepkalo ha señalado que se dedicará a dar conferencias en Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos --donde estuvo como embajador-- para "explicar lo que pasa en Bielorrusia" y pedir a estos gobiernos que no reconozcan el resultado electoral si es "falso".



El pasado 14 de julio, la Comisión Electoral emitió el listado de candidatos presidenciales dejando fuera a Tsepkalo y al también opositor Viktor Babariko, detenido en junio, por lo que el actual mandatario, Alexander Lukashenko, solo tendrá que medirse con cuatro rivales.



Los cuatro aspirantes son Andrei Dmitriyev, copresidente de organización Govori Pravdu (Dí la verdad); la ex diputada Anna Kanopatskaya; el líder del partido socialdemócrata Gramada, Sergei Cherechen; y Svetlana Tijanovskaya.



Tsepkalo ha sostenido que la criba se debe a una "decisión política". "Si hoy hubiera elecciones libres en Bielorruisa, perdería contra cualquier candidato", ha aseverado, en alusión a Lukashenko, en el poder desde 1994.