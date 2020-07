Bezzecchi principal referencia

El piloto italiano de Moto2 Luca Marini (SKY Racing Team VR46), seguido de su compatriota Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) durante los entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España. EFE/Román Ríos

Madrid, 24 jul (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) se convirtió en la principal referencia en la categoría de Moto2 al final de la primera tanda oficial de entrenamientos libres del Gran Premio de Andalucía en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Bezzecchi rodó en 1:41.525, apenas cuatro décimas de segundo más lento que el mejor tiempo e la categoría y vigente récord, 1:41.109, que estableció el pasado fin de semana el alemán Marcel Schrotter (Kalex), quien en esta ocasión no pasó del duodécimo lugar.

Schrotter (Kalex) volvió a ser como el pasado fin de semana el primero en marcar un registro de referencia en Moto2 con 1:42.379, seguido por el italiano Nicolo Bulega (Kalex), si bien a ambos los superó poco después el transalpino Lorenzo Baldasarri (Kalex), con 1:41.907 en su tercero giro.

No duró mucho la alegría de Baldasarri, al que doblegaron poco después tanto su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) como el líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex).

Bezzecchi rodó en 1:41.626, apenas unas milésimas de segundo más rápido que Nagashima (1:41.609), si bien unas vueltas más tarde rebajó su registro personal hasta 1:41.525 para consolidar algo más la primera posición y ya por entonces con el español Jorge Navarro (Speed Up), tercero.

No hubo apenas variaciones hasta el final de la sesión, en la que destacó las escasas diferencias entre todos los primeros clasificados, con apenas ocho décimas de segundo entre los veinte primeros, con Jorge Martín (Kalex), octavo, Arón Canet (Speed Up), décimo, Marcos Ramírez (Kalex), decimosexto) y Edgar Pons (Kalex) en la decimonovena.