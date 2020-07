Bezzecchi, a pesar de una caída, manda el primer día

El piloto italiano de Moto2 Luca Marini (SKY Racing Team VR46), seguido de su compatriota Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) durante el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19. EFE/Román Ríos

Madrid, 24 jul (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Kalex), a pesar de sufrir una caída casi al final de la segunda tanda de pruebas libres para el Gran Premio de Andalucía de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, acabó la jornada mandando en la clasificación provisional con apenas 28 milésimas de segundo de ventaja sobre el japonés y líder del mundial, Tetsuta Nagashima (Kalex).

Bezzecchi rodó por la mañana en 1:41.525 y el incremento paulatino de las temperaturas tanto en el ambiente como en el asfalto de Jerez, que llego a estar a casi sesenta grados, fueron inconveniente suficiente como para que no se mejorase el mejor tiempo en ninguna de las tres categorías.

Los pilotos de Moto2 fueron los que desde el principio se acercaron más a los tiempos de la mañana ya que a las primeras de cambio el italiano Luca Marini (Kalex) se puso líder con 1:41.992, que era apenas cuatro décimas de segundo más lento que el registro conseguido por la mañana por su compatriota y compañero de equipo Marco Bezzecchi (1:41.525).

Ambos volvieron a plantear la sesión como suelen hacerlo en la presente temporada, saliendo juntos a pista para darse el rebufo y así mejorar sus tiempos sin tener que depender de terceros, aunque eso sólo fue al principio, cuando se pusieron primero y segundo, pues poco después dedicaron el resto de la tanda a preparar el ritmo de la carrera andaluza.

La tercera posición en esa segunda sesión fue inicialmente para el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), por delante del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), el suizo Thomas Luthi (Kalex) y el español Jorge Navarro (Speed Up), si bien continuaban faltando esas décimas de segundo para igualar los registros matinales.

Bezzecchi no acabó bien su simulacro de carrera, al rodar por los suelos antes de finalizar la sesión, aunque afortunadamente no se produjo más daños físicos de los que ya acumula, pues continúa desplazándose con la ayuda de una muleta desde el fin de semana pasado como consecuencia de un accidente de entrenamientos de pretemporada.

En el global de los entrenamientos y tras Bezzecchi y Nagashima acabó Jorge Navarro, con 88 milésimas de segundo de ventaja sobre el italiano Lorenzo Baldasarri y ya con Nicolo Bulega y Sam Lowes algo más atrás.

Jorge Martín (Kalex), tercero en el pasado Gran Premio de España, se situó octavo, entre los italianos Luca Marini y Stefano Manzi; Arón Canet (Speed Up) fue décimo y Marcos Ramírez (Kalex), ya fuera de la segunda clasificación directa, decimosexto, Edgar Pons (Kalex), decimonoveno, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), vigésimo segundo, Xavier Vierge (Kalex), el único piloto que mejoró por la tarde pero para ser vigésimo tercero, y Héctor Garzó (Kalex), en la vigésimo quinta posición.

Juan Antonio Lladós