Bahamas bate récord diario de contagios con 55 nuevos casos

Gran Bahama, que inició un "cierre" de dos semanas el jueves con el resto del territorio por haberse convertido en el epicentro del contagio, registró 39 nuevos casos en las últimas 24 horas, Nueva Providencia 5, Bimini 4, la Isla del Gato 3, la Isla de Moore 3 y Cayo Gran Guana 1. EFE /Yander Zamora /Archivo

San Juan, 24 jul (EFE).- Bahamas batió récord de contagios desde el inicio de la pandemia con 55 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el total en el archipiélago atlántico a 274, mientras que se han registrado además 11 muertos.

Las autoridades sanitarias de Bahamas informaron este viernes de que los 55 nuevos casos aumentan a 170 los contagios confirmados en el archipiélago en un periodo de poco más de dos semanas.

Gran Bahama, que inició un "cierre" de dos semanas el jueves con el resto del territorio por haberse convertido en el epicentro del contagio, registró 39 nuevos casos en las últimas 24 horas, Nueva Providencia 5, Bimini 4, la Isla del Gato 3, la Isla de Moore 3 y Cayo Gran Guana 1.

Gran Bahama ha registrado desde el comienzo de la pandemia 120 casos, frente a los 119 reportados en Nueva Providence, donde se ubica la capital de Bahamas, Nassau.

Antes del 8 de julio, Gran Bahama tenía 8 casos confirmados y no había reportado un solo caso COVID-19 desde el 5 de mayo.

MÁS CASOS EN 5 DÍAS QUE EN 4 MESES

Bahamas ha registrado más casos confirmados de COVID-19 en los últimos 5 días que en un período de cuatro meses.

Las autoridades del archipiélago atlántico abrieron las fronteras con el comienzo del mes de julio, lo que parece que ha sido la causa del abrupto aumento de casos.

Según los funcionarios del Departamento de Salud, hasta la fecha se han completado 3.845 pruebas de detección.

En los últimos días, a medida que los casos continuaron aumentando drásticamente, fue criticado el sistema de información del Ministerio de Salud, ya que no detalla qué pacientes están hospitalizados, los que permanecen en sus hogares o quiénes tenían antecedentes de viajes recientes.

El Ministerio de Salud no ha celebrado una conferencia de prensa en toda la semana.

El primer ministro, Hubert Minnis, se reunió con funcionarios de Salud el jueves por la noche para abordar el drástico incremento de casos.

Tanto Minnis como el ministro de Turismo y Aviación, Dionisio D'Aguilar, han dicho que el reciente aumento es el resultado de que que algunos regresan contagiados tras salir del país.

Medios locales, sin embargo, apuntan que no se han proporcionado detalles de viajes al exterior para la gran mayoría de los 170 casos reportados desde el 8 de julio.

VIAJES AL EXTERIOR

El jueves en el Parlamento, Minnis dijo que si el Gobierno hubiera tomado una decisión firme para evitar que los viajes al extranjero, principalmente a Estados Unidos, el país habría estado en una mejor posición.

"Pero tomar tal decisión habría sido considerado inconstitucional", matizó Minnis.

"Me habrían acusado o el Gobierno habría sido acusado de ser dictatorial. Nos hubieran acusado y me hubieran acusado de abuso de poder", subrayó.

Las autoridades de Bahamas decidieron cerrar por un plazo de dos semanas los enlaces de la isla de Gran Bahama con el resto del archipiélago después del abrupto incremento de casos de coronavirus.

Después de la explosión de nuevos casos de COVID-19 en Gran Bahama, Minnis anunció que la isla sería cerrada durante 2 semanas a partir del jueves al resto del país, además de al extranjero, lo que afecta al resto del territorio de Bahamas

Además, los vuelos comerciales internacionales y las embarcaciones que transportan pasajeros quedan interrumpidos en todo el archipiélago atlántico hasta nueva orden, con la excepción de los provenientes de Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea.