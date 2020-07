Apple recibe otra recomendación de “vender” debido a fundamentos

(Bloomberg) -- Apple Inc. comenzó con una calificación de bajo rendimiento en Wolfe Research, y la empresa expresó una visión cautelosa sobre las perspectivas del fabricante de iPhone solo unos días antes de la fecha programada para informar sus resultados del tercer trimestre.

“No esperamos un superciclo 5G, estamos en desacuerdo con la valoración de servicios independientes y no consideramos que Apple será una compañía más fuerte al final de la pandemia”, escribió el analista Jeff Kvaal, quien emitió un precio objetivo de US$315 por acción.

Las acciones de Apple cayeron hasta 4% el viernes, aunque se recuperaron un poco y cerraron con un retroceso de 0,8%. La acción ha subido más de 60% desde el mínimo de marzo; Wolfe argumentó que los fundamentos de Apple “no pueden explicar el movimiento” visto en los últimos meses.

Gran parte del avance reciente de Apple se ha relacionado con el próximo lanzamiento de una versión 5G del iPhone. Wolfe restó importancia al impulso que este producto puede dar. “Creemos que los pedidos de iPhone 12 de Apple en su cadena de suministro son muy inferiores a los pedidos de iPhone 11 del año pasado”, escribió la firma. Agregó que las ventas de iPhone “se desaceleraron bruscamente durante la recesión de 2008”, una tendencia que sugiere una debilidad similar en el entorno económico actual.

Las calificaciones bajistas en Apple son algo raras, ya que solo cuatro empresas rastreadas por Bloomberg recomiendan vender las acciones. Para comparar, 29 empresas tienen una calificación de compra y nueve tienen una visión neutral.

Sin embargo, Wolfe no es la única empresa que expresa escepticismo sobre la magnitud del reciente avance de Apple. A principios de este mes, Deutsche Bank confesó que estaba “sorprendido tanto por la velocidad como por la magnitud del repunte” en las acciones de Apple, y agregó que la variación “nos tiene nerviosos”. El precio promedio de los analistas es de casi US$373. Si bien esto aumentó de los US$305 de fines de abril, sugiere una subida de solo 1% del precio actual de las acciones.

Apple tiene previsto informar los resultados del tercer trimestre el 30 de julio.

