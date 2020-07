Ana Guerra presenta "Listo va", un tema "muy latino" que define su estilo

Ana Guerra presenta su sencillo "Listo va", un tema de estilo latino en el que la artista define su estilo. Imagen cedida por Universal Music.

Madrid, 24 jul (EFE).- La española Ana Guerra publica su sencillo “Listo Va”, un tema “muy latino” que “habla de un coqueteo” a través de ritmos refrescantes y exóticos, en los que la exconcursante de Operación Triunfo 2017 encuentra un estilo diferente en el que se siente “identificada y muy a gusto” a través de una colaboración con la banda Lérica.

“Listo Va” es “una expresión de origen colombiano que hace referencia a aventurarse a hacer algo” cuenta a Efe Ana Guerra en una entrevista sobre el título que da nombre a su nuevo sencillo (Universal Music), producido por el artista colombiano Yera y que cuenta con la combinación de Lérica, para dar como resultado “un tema con un ritmo refrescante y moderno”, explica.

El sencillo “habla de dos personas que tienen un coqueteo de verano”, explica Guerra sobre este nuevo tema que llega en los meses estivales para "convertirse en la canción del verano”, y que lleva “el buen rollo por bandera”, un pilar fundamental para la cantante a la hora de involucrarse en lanzar nuevos temas.

Desde que la artista irrumpiera en el panorama musical español en 2018 al salir de Operación Triunfo, han pasado dos años trufados con nueve discos de platino y más de 900.000 seguidores en las redes sociales, convirtiéndose en una voz representativa de la música emergente española a través de éxitos como “Lo malo” con Aitana Ocaña o “Ni la hora” con Juan Magán.

Guerra es consciente de su meteórica carrera, por lo que “mejorar, innovar y evolucionar” siempre son objetivos marcados en su hoja de ruta. Así es como “Listo va” se convierte en el primer sencillo de la artista en incorporar el formato “drop” durante su estribillo, “dando protagonismo a una melodía repetitiva sobre la letra”, detalla sobre esta canción de ritmos tropicales.

“Queríamos hacer algo muy distinto y apostar por lo latino, yo soy canaria así que me siento muy a gusto en este registro que apuesta por ritmos más exóticos y marcados, que me ayudan a encontrar y definir mi estilo”.

Y es que la banda Lérica y la canaria congenian musicalmente, algo de lo que se dieron cuenta al instante, cuando se conocieron en “una fiesta de cumpleaños de Abraham Mateo”, momento desde el que fueron “compartiendo música” para desembocar en un proyecto conjunto.

El sencillo, lleva tras de sí el trabajo de “un año”, en el que el tema “ha cambiado constantemente y casi de forma completa” varias veces, abarcando los últimos meses del confinamiento, que permitió a los artistas “poder tomar las cosas con la calma que generalmente falta al crear, y que ha marcado la diferencia”, apostilla la canaria.

Aunque el confinamiento también ha afectado los planes de Guerra, que tenía pendiente poder tocar durante estos meses en Argentina frente "a un público muy fiel y cariñoso” que acoge a la vocalista desde que era concursante en Operación Triunfo, y al que aún no ha podido “poner cara después de tanto tiempo”, matiza la artista.

