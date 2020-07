Alemania ofrecerá test en los aeropuertos como alternativa a la cuarentena

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Berlín, 24 jul (EFE).- Alemania ofrecerá test del coronavirus en los aeropuertos a los viajeros que regresen a Alemania procedentes de países considerados zonas de riesgo para evitar la cuarentena, decidieron este viernes las autoridades sanitarias alemanas.

El resto de pasajeros, procedentes de otras zonas, tendrán asimismo acceso a test gratuito, aunque no de forma inmediata en el aeropuerto, informó la responsable de Sanidad de la ciudad-estado de Berlín, Dilek Kalayci, tras la conferencia virtual entre el ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, y sus colegas de los "Länder".

Quienes no ingresen procedentes de países de riesgo dispondrán de un plazo de 72 horas para someterse a la prueba a través de médicos de cabecera u hospitales, en ese caso, de forma voluntaria.

"Para todo aquel ciudadano que regrese al país se asumen los costes", indicó Kalayci en su comparecencia ante los medios, indicando que según informaciones de los estados federados, el repunte en contagios por coronavirus en Alemania está relacionado con los viajeros procedentes del extranjero.

"En Alemania hemos conseguido mantener cifras bajas, pero nos encontramos en un tiempo de viajes y nuestros compatriotas se mueven por el extranjero y el riesgo de introducir infecciones es muy alto", indicó Kalayci para justificar la necesidad de un proceder unitario.

Hasta ahora, los viajeros procedentes de regiones de riesgo quedaban obligados a una cuarentena domiciliaria, a no ser que presenten un test negativo realizado en las últimas 48 horas.

Esta fórmula, sin embargo, se considera poco efectiva, ya que no hay un seguimiento real sobre su cumplimiento y tampoco se plantea cómo hacerlo, máxime ante el creciente número de viajeros en temporada vacacional.

En Alemania el nivel de contagios se considera moderado. En las últimas 24 horas se verificaron en el país 815 nuevas infecciones. El cómputo total de contagios verificados por el RKI es de 204.183, con 9.111 víctimas mortales y 189.400 pacientes recuperados. El factor de reproducción "R" está en 0,9.

Sin embargo, preocupa el creciente número de contagios "importados", derivados del regreso de sus ciudadanos de las vacaciones u otras estancias en el extranjero.

El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, tiene calificados como zonas de riesgo un total de 130 países o regiones de alta incidencia de contagios.

Entra los países afectados está Turquía y algunas regiones de los Balcanes, en lo que compete a Europa. Del ámbito de la Unión Europea (UE) entra en esa consideración Luxemburgo. El resto son terceros países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Sudáfrica.